López Veiga insta a "actuar rápido, con planes, objetivos y plazos muy concretos"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, urge al Ministerio de Fomento "actuar rápido, con planes, objetivos y plazos muy concretos" para enganchar a Galicia y a Asturias al Corredor Atlántico de mercancías, porque "si estamos conectados, atraeremos más tráfico". Asimismo, advierte del temor de que un nuevo Gobierno vuelva a favorecer al Corredor Mediterráneo y agrave aún más "el desequilibrio" de España en materia de infraestructuras.

López Veiga fue el encargado de presentar el primer foro "El Noroeste en los corredores del Atlántico: retos y estrategias", organizado por Editorial Prensa Ibérica, y en el que participaron el resto de autoridades portuarias de Galicia y Asturias, así como el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, y Álvaro Rodríguez Dapena, director de Planificación y Desarrollo de la misma institución. El presidente del puerto de Vigo, por su parte, centró su discurso y sus principales preocupaciones en el Corredor Atlántico de mercancías: "Sin conexiones adecuadas a las puertos, no hay competitividad. Si todos los puertos estamos conectados, atraeremos más tráfico. No se trata de que uno sea mejor y le robe la primacía al resto". Y, para eso, urgió: "Se necesita actuar rápido, con planes, objetivos y plazos muy concretos".

Destacó e hizo hincapié en la relevancia de los puertos del Noroeste, que suponen casi el 11,5% del tráfico total de España (el 62% de la pesca), uno de los principales motivos de su inconformismo: "Somos muy importantes, pero tenemos déficits estructurales", lamentó, haciendo referencia a una "realidad histórica": "La situación en estos momentos en España, y me refiero a las infraestructuras portuarias y ferroviarias, es asimétrica total".

De hecho, repitió en varias ocasiones, y de diferentes formas, el término desequilibrio, "evidente" respecto a otras zonas del país. "Las inversiones están muy desequilibradas hacia el Corredor Mediterráneo. Esto es una realidad que hay que corregir y espero que se corrija". Por ello, volvió a mostrar su disconformidad con el mapa expuesto por Adif en Tánger, en el que no se mostraba ni la salida sur de Vigo ni el Corredor Atlántico de mercancías. "Es evidente que Galicia no está, Asturias no está, Cantabria no está y Castilla y León tampoco aparece. Es algo que merece un esfuerzo, porque, si no cambiamos, difícilmente podemos asegurar el desarrollo". Por si fuera poco, cree que el actual diseño del Corredor Atlántico de Adif "va a dejar a la esquina noroeste desatendida", favoreciendo a otros competidores. Así lo expresó: "A quien va a solucionar la vida es a los puertos portugueses".

Pese a su discurso reivindicativo, el que emitió "con buen rollo", declaró que conocía las "buenas intenciones" del presidente de Puertos del Estado, "pero esto es lo que hay". "Es importante que Vigo-Guixar tenga modalidad de carga intermodal. Pero, si no aseguramos conexión hacia el interior, es inútil. No es posible que A Coruña esté sin terminal logística. Tampoco la veo en Asturias. Y creo que a todos nos interesa el desarrollo del noroeste. Ese ferrocarril tiene que existir". Y volvió a insistir: "A diferencia de los puertos mediterráneos, en Galicia y Asturias la incomunicación es total".

López Veiga no ocultó sus miedos, vinculados a la inestabilidad del Gobierno central y a los posibles pactos: "La realidad política es la que es y todos tenemos miedo de que con las negociaciones actuales se favorezca de nuevo al Mediterráneo. Yo lo tengo que decir; yo tengo ese temor". Además, considera que "si fuera así, agravaría el desequilibrio que ya existe".

Por temor a dichas consecuencias, habló de necesidad de "cambiar la filosofía". Porque "hoy en día, las industrias se instalan allí donde hay buenas infraestructuras y donde las sociedades están abiertas al mar". "Y se irán a aquellos sitios donde tienen esa facilidad", advirtió.