Galicia, segunda autonomía en aprobar sus presupuestos para el próximo año

Galicia ya cuenta con presupuestos para 2020. Es la segunda comunidad en hacer los deberes, tras Andalucía, aunque las cuentas autonómicas han salido adelante solo con el visto bueno del PP y el rechazo generalizado de la oposición. El proyecto recibe luz verde casi como llegó a la Cámara, dado que el PP solo aceptó cuatro de las 1.854 enmiendas planteadas, y entre las protestas del resto de grupos parlamentarios no solo por estar en desacuerdo con las cifras, sino también porque consideran que la Xunta "abusa" de la ley de acompañamiento, que sacaron asimismo adelante los populares, al modificar una treintena de normativas "por la puerta de atrás".

El PP, a través de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, defendió que los presupuestos con los que contará Galicia el próximo año -que por primera vez en una década superan la barrera de los 10.000 millones y que son los últimos de la actual legislatura-, "dan continuidad en la salida a la crisis" y permiten afrontar los retos de la comunidad. El parlamentario llegó a tildar las enmiendas de la oposición de "artificiosas" y "electoralistas", al entender que proponen medidas sin aclarar de dónde van a sacarse los fondos para poder financiarlas.

El resto de grupos no comparte la aprobación de los populares. Así, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG), justificó el voto negativo de su grupo por tratarse de unos presupuestos "insuficientes, continuistas y sin una apuesta real por el empleo y la industria". Además, les reprocha el incidir en "la continuidad del fracaso en política industrial", junto a la ausencia de "soluciones" para hacer frente a la "sangría demográfica", "uno de los problemas más importantes del país".

Manuel Lago (Común da Esquerda), reprobó que el Partido Popular use su "mayoría aplastante" para "rechazar todas la propuestas" de la oposición y lamentó, como el PSdeG, que las cuentas, que ve "rutinarias", no incluyan "ninguna" respuesta frente a la crisis industrial. Mientras, denunció, el presupuesto de turismo "crece el doble que el de todo el sector industrial gallego".

También Ana Pontón (BNG) reprendió la actitud de los populares por realizar "un no debate" sobre los presupuestos, al "convertir a este parlamento en un apéndice del gobierno", pues "no aceptan ni una sola enmienda del BNG". A su juicio, los aprobados ayer constituyen unos presupuestos de un gobierno "fracasado, que no tiene ideas ni proyecto de futuro, que dejan una Galicia peor que hace 10 años" y pone de ejemplo, como los diputados de PSdeG y de Común da Esquerda, la crisis industrial.

Luís Villares (Grupo Mixto) consideró que el presupuesto que regirá el funcionamiento de Galicia en 2020 "sigue representando un gobierno que asume la derrota política para Galicia frente a sus emergencias", ya que estas cuentas "no mejoraron en nada durante la tramitación parlamentaria". El diputado del Grupo Mixto criticó además que hay una "bajada de impuestos a los ricos", mientras se produce el "cierre de servicios públicos.

La oposición también sostuvo que el Gobierno "abusa" de la ley de acompañamientos, donde se modifican normas como la Ley de Patrimonio natural o se introducen medidas fiscales.