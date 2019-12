Los ayuntamientos denuncian que los bancos les cobran 100 millones en intereses por los depósitos

Los ayuntamientos también están expectantes ante la formación del nuevo Gobierno. La lista de deberes ya está hecha de la legislatura pasada, pero hay nuevas reclamaciones que añadirán el Ejecutivo de Sánchez. Gastar el superávit local en inversiones es la vieja reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero también pondrán sobre la mesa los intereses que ahora empiezan a cobrarles los bancos (0,35%) por las cuentas de depósito y por las que antes no pagaban nada. Por los más de 28.000 millones de remanente que acumulan en estas cuentas, ayuntamientos y diputaciones tienen que desembolsar casi 100 millones anuales. Por ello, reclamarán al Gobierno que revise los intereses que cobran las entidades bancarias a las administraciones locales por estos depósitos, según avanzó ayer el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

Tras la reunión de la Junta de Gobierno del órgano de poder local, el también alcalde de Vigo advirtió de que es necesario abordar cuanto antes el uso del superávit de los gobiernos locales, que en 2019 será del 0,4% -unos 4.500 millones-. "Los ayuntamientos queremos gastar en servicios a los ciudadanos", sentenció Caballero, quien avanzó que ya ha enviado una carta a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la que le solicita su regulación a través de un real decreto, que permita abrir el abanico de inversiones y usos de esos fondos.

Desde 2012, recordó el presidente de la FEMP, los ayuntamientos tienen más ingresos que gastos y cumplen con el techo de gasto, por lo que, quiso destacar, son las únicas administraciones "cumplidoras", aunque reconoció que el "problema" es que el Gobierno está en funciones para poder hacerlo.

En cuanto a la deuda, avanzó que volverán a superar las previsiones adjudicadas por el Ejecutivo para su reducción y destacó que en el periodo 2012-2018 la han reducido a la mitad, mientras que las comunidades autónomas la han duplicado y la del Estado aumenta. Las cifras de este periodo son importantes: más de 40.000 millones acumulados por las corporaciones locales. "Los queremos utilizar con nuestros ciudadanos porque fue nuestro ahorro; no queremos que los usen las autonomías, porque estamos subsanando sus cuentas", denunció.

Caballero también se refirió a la reducción de 753 millones en la recaudación del IVA por cambios en la normativa que el Gobierno no les abonó en 2017. Para el presidente de la FEMP, arreglar esta cuestión del IVA y la plusvalía son otros de los motivos por los que urgen a propiciar un Gobierno con plenas competencias, porque -denunció- ahora se está en una situación de "inseguridad jurídica" y "todo viene" de 2017.

Valoró además que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, les hubiera incluido en su ronda de contactos para impulsar su investidura, ya que les equipara con las autonomías y se las reconoce como Estado, y la FEMP considera una necesidad urgente que se forme gobierno cuanto antes.

El alcalde de Vigo puntualizó que en la FEMP hay unanimidad en pedir esa premura y extendió esa petición a todos los grupos políticos que forman parte del arco parlamentario. Aunque el vicepresidente de la federación y alcalde de Estepona, José María García Urbano, matizó esas palabras, señalando que efectivamente quieren Gobierno, "pero no a cualquier precio". "El PP presentó a la Junta de Gobierno de la FEMP la oportunidad de hacer una declaración institucional sobre la gobernabilidad del país. Estamos todos de acuerdo en que España necesita ya un Gobierno, pero no un Gobierno a cualquier precio", dijo. Pero al final no se abordó el texto.