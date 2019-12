El Xacobeo promoverá ediciones locales de "O Son do Camiño" entre 7.700 eventos

Aunque la catedral, el corazón del espíritu xacobeo, está en Santiago y de ahí no se puede mover, la Xunta pretende que los efectos colaterales de la celebración lleguen a todas las esquinas de Galicia. Así lo señaló ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó que los fastos del primer Año Santo de una década prodigiosa en la que habrá hasta dos ocasiones más para festejar se repartirán en tantos escenarios como concellos tiene la comunidad. Oferta no faltará, ya que, según indicó ayer, la previsión es de más de diez actividades al día y no solo durante 2021, sino también en 2020, en un horizonte de apenas dos semanas.

El avance de programación para el Xacobeo comprende ya los primeros 700 días de una década prodigiosa que encadena tres Años Santos y que se prolongará, recordó Feijóo, en cinco mil días. Solo en ese primer período, están previstos 180 proyectos que se traducirán en casi 7.700 actividades y de las que disfrutarán, calcula el mandatario autonómico, unos 7,5 millones de personas.

Por ejemplo, y aunque "O Son do Camiño", que se ha convertido en solo dos ediciones en uno de los cuatro festivales más importantes del país, tiene como escenario la capital gallega, la Xunta acercará a 76 concellos el denominado "Xacobeo en Camiño", que se concretará en 1.400 actividades y que, en la práctica, tal y como indicó Feijóo en la reunión de la comisión organizadora, "serán Son do Camiño en miniatura, con actuaciones que durarán dos o tres días en cada municipio" y con artistas "exclusivamente gallegos".

El avance presentado ayer ante la comisión organizadora del Xacobeo cuenta ya, subrayan desde la Administración, con recursos -por ahora 82 millones de euros para 2020 consignados en los presupuestos, que esperan sacar adelante esta semana- y responde a las premisas de "para todos y con todos", de ahí que las ciudades que no son Santiago dispongan de un programa propio, además del citado "Xacobeo en Camiño".

Pero los planes de la Xunta, que Feijóo definió como un documento abierto, sujeto a "modificaciones" y "añadidos" que dependerán de cómo se impliquen el resto de administraciones -entre ellas la central, de cuya toma de posesión está pendiente Galicia-, también incluyen un apartado de promoción de la ruta, como la serie de ficción "3Caminos", que se rodará en cinco países de tres continentes y que narrará el Camino desde el punto de vista de unos jóvenes que deciden coger la mochila de peregrino en un momento crucial de sus vidas, o la apertura de una oficina de promoción turística en Roma, otra de los grandes destinos de peregrinación de la cristiandad.

En el aspecto cultural, el mandatario destacó la muestra en homenaje a la Xeneración Nós, "De Nós a Nós", de mayo a diciembre de 2020, a la que relevará ya en pleno Año Santo otra que reflexionará sobre el futuro de Galicia. Pero también están programados foros de diálogo con "líderes mundiales" o, desde el ámbito de la ecología, una apuesta por la reforestación de áreas de la ruta con especies autóctonas.

Núñez Feijóo destacó que se trata de un proyecto "muy ambicioso" y que implicará que el Xacobeo "va a estar a lo largo y ancho de toda Galicia". De esa manera, subrayó, cuando un peregrino llegue a cualquier lugar donde se selle la compostela, "ahí tiene que haber programación del Xacobeo".