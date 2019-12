Feijóo aventura una legislatura de máxima tensión territorial si el Gobierno no salda la deuda con Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado una legislatura con la "máxima tensión territorial" si Pedro Sánchez sale elegido presidente y no salda en los próximos días la deuda que el Estado tiene contraída con Galicia. Esta ha sido la respuesta del político gallego tras la conversación de 15 minutos que ambos mandatarios han mantenido esta mañana y en la que el candidato socialista le ha transmitido su intención de que la próxima legislatura sea la de la distensión territorial, con reuniones bilaterales con todos los líderes de las comunidades y un encuentro anual de la Conferencia de Presidentes Autonómicos.

Feijóo le ha reclamado que incluso antes de la sesión de investidura resuelva la deuda con Galicia, singularmente los 200 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017. "No es posible iniciar una legislatura de distensión si el Gobierno central es el principal incumplidor. Es incompatible no saldar esta deuda con retomar una relación de confianza y de lealtad con las comunidades autónomas", ha comentado.

En los temas de conversación con Pedro Sánchez, el segundo gran asunto fue la situación de Alcoa, sobre la que el presidente en funciones se ha comprometido a realizar una "gestión personal" ante sus directivos para trasladarles el interés del Gobierno de España de que se mantenga la compañía abierta en Galicia. En todo caso, Feijóo ha sostenido que no tiene garantías de que la conversación con Pedro Sánchez vaya a tener efectos prácticos. Los mismo que para encontrar una solución a los problemas de la central térmica de As Pontes o clarificar los plazos del AVE. "Siendo honesto, no tengo garantías de nada", ha declarado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha constatado tras su conversación telefónica con Pedro Sánchez que este no contempla "alternativa" a un pacto con Podemos e independentistas catalanes, lo que abocaría al "peor" Gobierno en la historia de la democracia.

En el marco de la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes autonómicos, Feijóo ha asegurado que le trasladó al dirigente socialista su "preocupación" por un acuerdo de gobierno con "la extrema izquierda" y los independentistas catalanes. El presidente estatal, según ha relatado el también líder del PPdeG, no le contestó más allá de trasladarle que no quiere nuevas elecciones y tratará de superar "de forma inmediata" la sesión de investidura.

Feijóo se ha quedado con la sensación de que el socialista no contempla "alternativas" constitucionalistas, aunque él (quien ha reivindicado reiteradamente la gran coalición) cree que existen. En esta coyuntura, el titular de la Xunta ha advertido que considera que la vía elegida por Sánchez es "errónea" y traerá "muchos disgustos" a España.