El padre: "Separaron al niño de la madre y ella estuvo 2 horas en una silla en un pasillo"

Manuel levanta el puño | Nació a las 5.50 horas de la madrugada del jueves en el Hospital Comarcal de Verín, después de que el ginecólogo Javier Castrillo pusiera en conocimiento del juzgado que había riesgo de que el parto se produjera en la ambulancia, con el consiguiente peligro para la madre y la criatura. Tras la tensión vivida, el padre advierte que "pueden surgir complicaciones" en el futuro, por la supresión del paritorio de Verín. "Lo he visto. Estas cosas nunca pasan, hasta que ocurre lo inevitable". El ginecólogo confirma que "van a ocurrir cosas como estas y más graves", además de producirse "nacimientos sin pediatra".

Doce días después del cierre del paritorio y del servicio de pediatría del Hospital Comarcal de Verín, el centro acogió un nacimiento por recomendación del ginecólogo del mismo ante el riesgo de alumbramiento durante el traslado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), a 70 kilómetros de distancia. Ante la negativa inicial de los responsables de este último a enviarle un pediatra, el citado especialista, Javier Castrillo, notificó la situación al juzgado de guardia de Verín para dejar constancia de su "desamparo legal". Finalmente, el CHUO envió un pediatra para que le ayudase en el procedimiento, pero el padre denuncia que madre e hijo fueron trasladados de inmediato al centro de referencia de la provincia.

La mujer ingresó en el hospital de Verín a las 12.50 horas del miércoles tras romper aguas. El ginecólogo Javier Castrillo detectó que su dilatación era grande y decidió abrir el paritorio del centro comarcal para evitar riesgos durante el traslado de la embarazada a Ourense. "Con riesgo de parto in itinere no se debe trasladar a una paciente. Está contraindicado", expuso ayer en declaraciones a este diario.

Castrillo pidió al servicio de pediatría de Ourense que le enviase un especialista para asistirle en un parto que finalmente se produjo a las 5.50 horas de ayer. En un primer momento, el CHOU accedió a su demanda. "Pero luego recibí una llamada posterior en la que me indicaron que como yo había asumido un parto sin pediatra la responsabilidad era mía", expone el ginecólogo verinés, que llamó al juzgado de guardia para poner en su conocimiento su situación.

"No fue una denuncia, sino para poner en conocimiento del juzgado de guardia cuál era mi situación de desamparo legal. Cualquiera de las decisiones que pudiera tomar tenía sus riesgos: una era dejarla parir aquí en Verín y otra trasladarla. Por lo tanto, yo se lo conté al juez, que tomó nota de ello, y al cabo de un rato me llamó el gerente del hospital y me dijo que mandarían un pediatra", cuenta Castrillo, finalmente asistido en un parto en el que el niño, que se llama Manuel, "nació bien".

Sin embargo, la situación del paritorio de Verín generó una situación criticada por los padres. Tras el parto, el pediatra enviado por el CHUO ordenó el traslado del recién nacido al complejo ourensano, al que pidió ser trasladada la madre dos horas más tarde tras recuperarse un poco del alumbramiento.

Según el padre, el citado pediatra se negó a que el niño se quedase esas horas con su madre en Verín. Ante el valor del contacto entre ambos en los primeros minutos de vida, Castrillo considera que "para el niño es un perjuicio separarlo de su madre, evidentemente".

Los padres están molestos con la decisión de separarlos y con el trato dispensado a la madre en el CHUO. "En el momento que se lo pusieron a la madre, el niño iba a coger el pecho y se lo quitaron, para trasladarlo inmediatamente al CHUO", recuerda el padre, que, como su pareja, prefiere reservar su nombre e imagen para proteger su privacidad y la de su hijo. Aunque el niño "ha nacido con muchísima energía y se encuentra bien [...], ahora no coge el pecho", lamenta.

Sus críticas también se refieren al trato dispensado a la madre, que pocas horas después de haber dado a luz permaneció dos horas en una silla de ruedas, con sangrado y mareos, en el pasillo, denuncia el padre.

La mujer llegó en torno a las 9.30 horas al CHUO, a cuyo servicio de urgencias ginecológicas la trasladó una ambulancia. El padre muestra descontento. "No teníamos habitación; un desastre", critica. "Imagínate, acaba de dar a luz, ha habido desgarro... no tiene sentido que la mantuvieran tanto tiempo en una silla de ruedas", insiste.

"Se ve que el protocolo de actuación entre Verín y Ourense, si lo hay, no funciona. Nosotros, en todo momento, nos hemos sentido muy bien atendidos y muy seguros de lo que estaban haciendo en Verín. La asistencia ha sido maravillosa. Y podemos decir todo lo contrario de Ourense, por el trato que le han dado a mi mujer. No nos parece normal que hayan mantenido a una recién parida en una silla de ruedas, con puntos de sutura, sin ni siquiera facilitarle una camilla", denuncia el padre.

Por su parte, el ginecólogo Javier Castrillo advierte de las consecuencias del cierre del paritorio de Verín. "Cosas como estas van a ocurrir y otras más precipitadas e incluso más graves. Si hay una complicación o viene con una hemorragia, o un sufrimiento fetal que requiere extracción del feto urgente, tendremos que hacerlo sin pediatra", alerta.