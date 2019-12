Feijóo desea que Sánchez no use a los presidentes autonómicos como "coartada"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, espera que el jefe del Ejecutivo central en funciones, el socialista Pedro Sánchez, "no use" a los presidentes autonómicos para "blanquear un acuerdo con los independentistas". "No creo que caiga en el error de que esto sea un paripé o una coartada para hablar con el señor Torra", manifestó tras el Consello de la Xunta ante la intención de Sánchez mantener una ronda de encuentros con todos los presidentes de las comunidades antes de la sesión de investidura.

"No es bueno que dependa de un líder que está en la cárcel y de otro que está fugado", censuró. Como "primera conclusión", Feijóo dio por hecho que, si Sánchez llama a los presidentes autonómicos, lo lógico es "acudir a la cita". Él, por su parte, aseguró que llevará la agenda "con los problemas de Galicia" y "lo primero" que le exigirá es que "pague el dinero que debe" a la comunidad.

La Xunta demanda un total de 700 millones de euros y el presidente ha subrayado que, ya en diciembre, está habiendo "tensiones de tesorería como nunca las había". También prevé plantear las dificultades de Alcoa en la Mariña lucense y de la térmica de As Pontes.

En cuanto a la crisis demográfica de Galicia, comentó que se detecta falta de mujeres en edad fértil y que no se trata de un problema de fecundidad ya que la "tasa de fertilidad está en la media nacional".