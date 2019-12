Cientos de personas de luto reclaman la "resurrección" del hospital de Verín

"Estamos aquí para dar sepultura a este Hospital Comarcal de Verín, al que mataron entre todos; lo dejaron morir de hambre y de pena. Por eso venimos para rezar por su pronta resurrección", proclamaba una voz por megafonía, dirigiéndose a la multitud que rodeaba un coche fúnebre con su correspondiente ataúd, coronas de flores y coro de plañideras muy reivindicativas clamando: "O meu meniño non nace no camiño¡", "A miña neniña nace na casiña!". "Verín non se pecha!".

Eran los vecinos de Verín y su comarca que, pese a tener al Gobierno gallego en contra, volvieron a salir ayer a la calle para agotar cartuchos reivindicativos, contra el acuerdo del Sergas de cerrar las salas de partos, y el servicio de urgencias pediátricas del Hospital Comarcal, una medida que obliga desde el 1 de diciembre a las embarazadas de toda la comarca, a dar a luz en Ourense. Cientos de manifestantes, vestidos de riguroso luto, y ellas con velos tapándoles el rostro, volvieron a movilizarse, esta vez escenificando el "entierro" del hospital comarcal.

SOS Sanidade Pública celebra un encuentro en Verín para apoyar las movilizaciones en contra de la decisión de suprimir el paritorio del hospital comarcal. Será este lunes día 9 a las 17.30 horas en el Auditorio de Verín y abierto a toda la ciudadanía.,