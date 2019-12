El cierre del paritorio y de las urgencias pediátricas del hospital comarcal de Verín no tiene marcha atrás. El motivo es que la Xunta no consigue profesionales médicos suficientes para prestar ambos servicios con calidad. "Lamentablemente, no tengo solución para este problema", justificó la medida el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, sobre una medida que ha generado protestas ciudadanas y una brecha en el propio PP, cuyo líder provincial en Ourense ha pedido a su jefe de filas que dé marcha atrás.

Feijóo expuso la problemática que ha motivado esta decisión durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Aseguró que el pasado junio el Sergas sacó dos plazas para el servicio de pediatría del hospital y ambas quedaron desiertas, como sucedió con el de dermatología. Solo cubrieron la plaza de endocrinología con el único aspirante y todavía no han resuelto una plaza para traumatología. "No hay pediatras en el país. Llevamos tiempo pidiendo esto", reconoció.

Además, aseguró que los partos registrados en Verín rondan los 60 al año, por debajo de los mínimos recomendados por las asociaciones profesionales médicas. "Tenemos un problema de seguridad y de atención pediátrica cuando el niño sale del claustro materno. Coinciden todos", añadió aludiendo a los 44 profesionales que avalan la decisión de la Xunta.

A preguntas sobre las críticas de José Manuel Baltar y la Diputación de Ourense, expuso que "si alguien cree que esto se hace para molestar, no tiene pensamiento racional", aunque diferenció las críticas "de buena fe" de las de mala fe.