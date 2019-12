Las oposiciones de Educación servirán para estabilizar a uno de cada tres docentes interinos

La Consellería de Educación lanzará el próximo año la mayor oferta de empleo de su historia, sin embargo, las plazas estarán muy disputadas puesto que se dará prioridad a los interinos para que consoliden su puesto. De las 3.654 plazas, un total de 1.618 son para que promocionen los profesores que ya trabajan en la enseñanza. Solo quedan 2.036 de libre ingreso. Y de esas plazas, el 56 por ciento serán para estabilizar empleo. Es decir, estarán abiertas a opositores de fuera de la Xunta, pero jugarán con desventaja puesto que se puntuará la experiencia en la administración.

En la actualidad hay 3.173 profesores interinos, sin plaza fija, en la Xunta, según los datos facilitados ayer por Educación a los sindicatos en la mesa sectorial. El objetivo de la OPE del próximo año es estabilizar 1.143 plazas, es decir, un tercio de los empleos eventuales. De esta manera se rebajará la tasa de temporalidad en la enseñanza al 5 por ciento.

El Gobierno gallego aprovecha el margen legal de la Ley de Presupuestos del Estado de 2017, que vence ahora en diciembre, para sacar a concurso el mayor número de plazas. Así, de las destinadas a estabilización habrá 581 correspondientes al año 2018 y 666 del año 2019, a las que se sumarán otros 221 puestos que quedaron sin cubrir en procesos de estabilización anteriores.

Pero además habrá otras 902 plazas para cubrir vacantes. Así hay 888 puestos que quedaron libres por jubilación, otros 15 por fallecimientos, 17 por excedencias y otros 71 que están desiertos después de que los profesores saliesen de la comunidad a ocupar plazas en otras autonomías. Estas plazas se compensan, en parte, con 86 docentes que, por concurso de traslados, se movieron procedentes de otras partes del territorio hacia Galicia y 3 personas más que tenían plaza reservada y reingresaron. Es decir, en total quedan pendientes de ocuparse 902 plazas, que sumadas a las 1.143 de estabilización ascienden a las 2.036 de libre ingreso.

Y, por otro lado, se ofertan para promoción interna 1.618 plazas. La mayoría para catedráticos (1.300), que llevaban doce años sin convocarse.

Educación aún no concretó el reparto por especialidades, pero entre las plazas de nuevo ingreso habrá 781 para docentes de Secundaria, 363 para FP básica, 747 para maestros, 85 para profesores de Música y Artes Escénicas, 30 para las Escuelas Oficiales de Idiomas y 30 más para Artes Plásticas y Diseño.

El director xeral de Centros y Recursos Humanos, José Manuel Pinal, avisó ayer a los sindicatos que la cifra de plazas "no es negociable al alza". Los sindicatos valoraron positivamente la OPE, aunque lamentan que la Xunta no dé la cifra por especialidades. No se sabrá hasta el primer trimestre de 2020.

"Hay gente que lleva muchos años presentándose a otra oposición porque la suya no tuvo plazas y ahora no va a saber aún si seguir preparando la oposición que estaba preparando o la suya", lamentó Julio Díaz, de ANPE.

Por su parte, Suso Bermello, de la CIG-Ensino, considera "un insulto" que se traiga a la mesa sectorial lo que ya se anunció la semana pasada en el Consello de la Xunta.