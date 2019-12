España empeora en Matemáticas y Ciencias y se coloca por debajo de la media

Mientras Galicia sube puestos en el ranking de PISA, España empeora sus resultados. En concreto, en Matemáticas los estudiantes españoles obtienen 481 puntos, cinco menos que en el anterior informe de 2015, y 483 puntos en ciencias, diez menos que hace tres años. El resultado en Ciencias es el peor desde 2006, cuando se empezó a evaluar esta competencia en PISA. A ese mismo año hay que remontarse para encontrar una puntuación similar en matemáticas.

El informe sitúa a España ligeramente por debajo de la media internacional. Tanto en Matemáticas como en Ciencias, el promedio de los países de la OCDE es de 489 puntos. La puntuación de los estudiantes españoles en matemáticas y ciencias es equiparable a la obtenida por los jóvenes de Hungría y Lituania.

Los resultados de PISA no han gustado a la Comunidad de Madrid. Según el informe, los alumnos madrileños bajaron 29 puntos en Ciencias y 17 en Matemáticas. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, asegura que no les da "ninguna validez" a los datos del informe PISA 2018, que calificó de "increíbles" y "absurdos". En esta comunidad se detectaron respuestas anómalas en la prueba de Lectura, lo que obligó a postergar los resultados de este test. La comunidad de Madrid pidió también el aplazamiento de la publicación de los resultados de las pruebas de competencia matemáticas y científica, al considerar que estaban "contaminados" por la prueba de fluidez lectora. Pero la OCDE no accedió. El Gobierno defiende la fiabilidad de PISA y la OCDE niega que las "anomalías" hayan afectado a los resultados.