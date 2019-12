Carmela Silva: "Somos agentes del Estado de Bienestar de primera categoría"

"No es cierto", negó Carmela Silva, que la revolución (siempre algo más que un transformación profunda) tuviera lugar en los barrios y en las calles por la acción de los gobiernos de Madrid y las comunidades autónomas. Y no lo es, abundó la presidenta de la Diputación de Pontevedra, gracias a los alcaldes, todo lo más parecido a un buzón de peticiones en la política. "Este país le debe mucho a los gobiernos locales: han tenido una capacidad transformadora que debería ser puesto mucho más en valor de lo que ya está".

A ello dedicó su intervención Silva. A colocar en el estante correcto de la Historia cómo los ayuntamientos estrenaron todo, desde el saneamiento a una política social "que no existía", cómo sirvieron de catalizador de la eclosión cultural que estalló con la democracia o cómo tantearon aquel campo, entonces ignoto, de la igualdad y de "apostar por visibilizar y dar espacio a las mujeres" -Vigo, en la delantera-. Y también de la calidad de vida. "Después de todo lo que hemos aportado, somos agentes del Estado del Bienestar de primera categoría", proclamó Silva.

La presidenta del gobierno provincial resaltó la capacidad para responder, "mirando a los ojos", a los vecinos que exigen el cumplimiento de sus derechos, tuvieran o no herramientas, como hicieron por otro lado los regidores de la Transición. "Los vecinos no entienden ahora lo de 'no es mi competencia', pero tampoco lo entendían en 1979. Tenían ganas de cambiarlo todo y se lo pedían a los alcaldes".

Y en los ayuntamientos escucharon aquellos primeros clamores, los administraron, y en la medida de sus posibilidades -o pese a ellas-, los consiguieron. Aún con un margen de maniobra local cada vez más jibarizado recordó Silva. "La Constitución establece con claridad que las entidades locales tienen que tener autonomía, que cada día es más arrebatada tanto por el Gobierno del Estado como desde las comunidades autónomas". Otro de los debes, la "suficiencia financiera", condición necesaria para una blindar la gestión, "nunca la han tenido", denunció la presidenta de la Diputación.

En retrospectiva, el avance no fue poco. Silva retrató aquellas elecciones del abril por las entro "el aire y la luz" en una España "que llevaba 40 años sumida en la oscuridad". Un país de una pobreza poliédrica -en lo material, pero también en lo cultural o lo social- que "anhelaba vivir en los espacios de libertad, justicia e igualdad". El suyo, por cierto, fue la calle Sagunto de Lavadores, el extrarradio "rebelde" que se anexionó a la ciudad.

Tampoco son baladí los retos que quedan por delante. La presidenta provincial reconoció que el mundo de hoy necesita respuestas "urgentes" a los desafíos que se vaticinan, y el matrimonio entre lo municipal y lo internacional parece irrefrenable. "Hay que cambiar el chip", arengó Silva, "todo lo que está aconteciendo en el mundo global se desarrolla en lo local".

El feminismo, sin ir más lejos, es uno; un eje rector en las políticas llevadas a cabo por Silva en la Diputación. Antes de intervenir, el presentador del acto, Jacobo Buceta, recordó que en 1979 el número de alcaldesas elegidas en las provincias de Pontevedra o Lugo era un 0. La nada. Desterrar aquella sociedad "violenta" contra las mujeres, como la tildó la presidenta provincial, es otro de los desafíos a los que se enfrentarán las entidades locales.