Dimiten 10 miembros de la ejecutiva del PSOE de Ourense para forzar la caída de Morgade

Dimiten diez miembros de la ejecutiva local del PSOE, afines a la denominada tercera vía de Javier Rei (7) y al secretario provincial de esta organización política, Rafael Rodríguez Villarino, (3) para forzar la caída del secretario local del partido en Ourense, José Ramón Morgade -afín a la línea del anterior grupo municipal socialista de Francisco Rodríguez-, y dar paso a una gestora que se encargará de la organización. Curiosamente, esa gestora la nombrará la ejecutiva provincial de esta formación política, al frente de la que se encuentra el exalcalde de Amoeiro y actual portavoz municipal de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, que se hará con el control completo del partido también en la ciudad. José Ramón Morgade reconoce que para él "es un día triste, porque el PSOE está bien posicionado en este municipio, Ourense es la ciudad en la que el PSOE ha conseguido los mejores resultados a nivel estatal y me parece que esto no ayuda". Morgade lamenta este desenlace, después de "entrar ahí intentando unir el partido. Los que me conocen no pueden dudar y saben que yo no soy una persona sectaria, como algunos llegaron a manifestar, ni soy una persona que imponga mi forma de ver, porque tengo unas miras muy amplias y siempre he estado de acuerdo en todos los temas orgánicos del partido".