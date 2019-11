¿Está cobrando Audasa de más en uno de sus peajes?

La asociación En Colectivo, que defiende a los usuarios afectados por el cobro indebido de los peajes por parte de Audasa durante las obras del Puente de Rande, ha denunciado un fallo en el peaje de Sigüeiro de la AP-9, que implica un sobrecoste del 75% a los turismos. Por su parte, la empresa ha replicado que no ha detectado ningún error ni tampoco ha registrado denuncias.

En un comunicado remitido a los medios, la asociación señala que el fallo detectado supone la aplicación automática a los usuarios de vehículos ligeros del importe correspondiente al de vehículos pesados al pasar por las cabinas de telepeaje y de pago automático.

En colectivo, que ha explicado que esta anomalía se detectó el pasado martes, día 26 de noviembre, ha recomendado a los usuarios que revisen sus recibos correspondientes al servicio de la autopista AP-9 y que contrasten con las tarifas oficiales para comprobar si Audasa realizó un cobro superior al correspondiente. Además, se ha puesto a disposición de los posibles afectados para proceder a la reclamación pertinente a través del correo reclamaciones@en-colectivo.com.



Replica de Audasa

Audasa ha dicho este jueves que el pasado día 26 no recibió ninguna reclamación por cobro indebido de peaje ni ha detectado ningún error en el telepeaje de Sigüero. Fuentes de la concesionaria han afirmado a Efe que tras haber realizado las comprobaciones oportunas no han detectado error alguno, "aunque eso no significa que pueda existir un error puntual", admiten.

En todo caso, según Audasa, no se trataría de un "error masivo", ya que en lo que va de año la empresa ha recibido seis reclamaciones de este tipo a pesar de que por la AP-9 han pasado seis millones de vehículos. "Parece muy extraño que la máquina cometa ese error" que denuncia En-colectivo, según la empresa concesionaria.