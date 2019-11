Archivada la causa contra altos cargos del Sergas por el caso de la hepatitis C

"No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes sea imputable causalmente a los investigados". Así lo sostiene el juez Andrés Lago en el auto en el que decreta, "ante la carencia de indicios incriminatorios", el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto a los dos altos cargos del Sergas -el entonces director xeral de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, y la también entonces subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado- que eran investigados por, presuntamente, haber demorado "injustificadamente" el tratamiento a pacientes con hepatitis C "anteponiendo razones de tipo presupuestario" a la salud de los enfermos, con el "consiguiente riesgo para la vida".

En la denuncia del fiscal se aludía a un posible delito de prevaricación y otro de homicidio por imprudencia profesional grave y el titular del juzgado 3 de Santiago apunta que "las numerosas diligencias de investigación practicadas no permiten sustentar tal imputación". "No resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos", afirma.

Por un lado, entiende que los investigados, vistas sus funciones, no "ostentan competencia alguna para decidir la contratación de los medicamentos destinados a paliar los efectos de la hepatitis C". Por otro, y en relación al "retraso o demora en la tramitación de los expedientes" a los que aluden fiscal y acusaciones personadas, que consideran que "han tenido incidencia en la agravación" del estado de los pacientes, "algunos de los cuales" -seis casos- "habrían fallecido incluso por tal motivo", el auto sostiene que no se puede afirmar que esa muerte sea "imputable causalmente" a los investigados, sino que "sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos". A eso añade que tampoco cree que se pueda concluir que, de utilizarse las terapias, se hubiera evitado el deceso y apela a un informe del Imelga que concluye que la muerte "se produjo por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos".

Lago expone que el procedimiento realizado por el Sergas para garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos antivirales de la hepatitis C "es muy similar" al aplicado en otras comunidades. Estos medicamentos, alega, se hallaban en fase "casi experimental" y con resultados "inciertos" y de ahí lo necesario de marcar procedimientos.

Desde el Sergas mostraban ayer su "satisfacción" con el archivo, al entender que "confirma que la actuación", tanto de los profesionales investigados como del Sergas, "fue correcta", como defendió su gerente, Antonio Fernández-Campa,