La defensa de Besteiro pedirá la recusación de Pilar de Lara en el caso de O Garañón

El abogado del ex secretario xeral del PSdeG, Cándido Conde-Pumpido, presentará un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo para pedir la "recusación" de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en la causa por O Garañón.

Por estas urbanizaciones, paralizadas e investigadas por la justicia, permanecen imputados tanto el ex secretario xeral del PSdeG y ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, como el ex alcalde, Xosé López Orozco. Conde-Pumpido precisa que el recurso ante la Audiencia se presentará después de que la propia jueza haya "inadmitido" las recusaciones presentadas de Besteiro y Orozco.