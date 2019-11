Competencia rechaza que Tráfico exija clases teóricas presenciales para sacarse el carné de conducir

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se opone al proyecto de la Dirección General de Tráfico (DGT) que obliga a los aspirantes a sacarse el carné de conducir a asistir de manera presencial a ocho horas de clases teóricas. El órgano regulador asegura que con esta medida se favorece a las autoescuelas en detrimento de los centros de formación online.

El informe de Competencia es preceptivo, pero no vinculante. La DGT asegura que debe estudiar a fondo el dictamen de la CNMC, pero, en todo caso, defiende que su propuesta está respaldada "por las asociaciones de víctimas, expertos en seguridad vial y numerosos colectivos" y que la asistencia a clases teóricas es ya obligatoria en una veintena de países de Europa.

Tráfico prepara un proyecto de Real Decreto por el que modifica el Reglamento General de Conductores que obligará a asistir de forma presencial, a ocho horas de contenido sobre sensibilización y concienciación como requisito previo para poder acceder al examen teórico de conducir. El sector de las autoescuelas digitales ya mostró su malestar con la medida por considerarla "innecesaria" y alejada de "la realidad actual en la era de la digitalización".

Actualmente en España, para la superación del examen teórico, no se exige acreditar la realización de una formación teórica obligatoria. Por el contrario, el acceso al examen práctico debe efectuarse obligatoriamente a través de una autoescuela, aunque no se exige un número mínimo de clases de conducción.

A Competencia no le parece mal que se exija más formación y valora que la sensibilización de los futuros conductores sea "un objetivo deseable", pero discrepa con la obligación de que estas clases sean presenciales. Advierte del "efecto negativo" sobre la competencia en el sector al perjudicar a los centros online.

Tampoco está de acuerdo con que estas clases de sensibilización a conductores solo puedan ser impartidas por autoescuelas, tal y como recoge el proyecto de la DGT. "No se alcanza a comprender qué razón imperiosa de interés general se vería debilitada por el hecho de que los nuevos cursos de sensibilización se prestaran por operadores económicos diferentes de las autoescuelas", señala el órgano regulador.

De la misma manera critica que se exija acreditar estas clases presenciales de sensibilización para poder acceder al examen teórico. En opinión de la CNMC, "bastaría con acreditarlo para obtener el permiso".

Desde Tráfico, defienden la propuesta. Aseguran que tras analizar 31 países de Europa, en el 80 por ciento se exigen entre 20 y 40 horas de formación teórica obligatoria y entre 15 y 30 de prácticas.

El informe de Competencia no ha gustado ni a las autoescuelas ni a las víctimas. "Lamento que la CNMC no valore salvar una sola vida humana", señaló el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, que considera que con esta decisión, el órgano regulador "le importa poco" quién y cómo se enseñe a los futuros conductores. Desde Stop Accidentes aseguran que "no es para nada lo mismo" recibir formación en clase de manera presencial para concienciar a los alumnos sobre siniestralidad vial que hacerlo a través de otras vías, como por ejemplo, Internet.