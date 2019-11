"La ocupación de una vivienda debe ser penada con prisión"

-¿Le preocupan las ocupaciones de viviendas y las mafias okupas?

-Si desde hasta ahora no hemos abordado este tema no es precisamente por pasar de puntillas por este grave y creciente problema social, todo lo contrario. Sino porque desde Fegein valorábamos que solo podía contribuir a generar más inquietud o alarma social una situación que comprobamos que cada vez amplía más su preocupante magnitud, va a más, al tener una legislación obsoleta que no se actualiza y que siempre va por detrás de la problemática actual, lo cual ha permitido que actuaciones que eran esporádicas en nuestra comunidad, Galicia, ya no lo sean.

-¿Qué medidas proponen para atajarlo?

-El problema se ha agravado y hay que afrontarlo, y sobre todo en una comunidad autónoma como la nuestra con más de 300.000 viviendas vacías. Y que estén desocupadas no significa que no tengan dueño, que sí lo tienen, y ahí está el Catastro y los recibos del IBI a sus propietarios para dejar constancia de ello. La ocupación de una vivienda debe ser considerada como un delito penado con prisión y que la policía pueda desalojar la vivienda okupada en menos de 24 horas.