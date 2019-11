El BNG achaca al "cansancio y al malestar" por la falta de formación de gobierno la baja participación

El coordinador de campaña del BNG, Rubén Cela, lamentaba hace unos minutos la bajada de la participación en Galicia con respecto a las anteriores elecciones, lo que consideró que "nunca es una buena noticia", y lo atribuía "en gran medida a cansancio y malestar" ciudadano ante las fuerzas políticas de ámbito estatal "que demostraron que fueron incapaces de gestionar los resultados de las pasadas elecciones y que trasladaron ese problema nuevamente a la sociedad".

Cela, que no quiso pronunciarse sobre la encuesta que le da entre 0 y 1 diputados, pero sí reivindicó, en todo caso, que "si no fuera por el BNG, en este país prácticamente no habría campaña electoral y no se hablaría en absoluto de Galicia".

Sí señaló que "en las últimas semanas", los nacionalistas han percibido "una corriente de opinión de simpatía mucho mayor que en el proceso electoral anterior". En esa línea, expresó su convicción de que "el trabajo y el esfuerzo de tanta gente tendrá su fruto"".