Los candidatos gallegos reflexionan entre vermús, misas y leche con cacao

La llegada de la jornada de reflexión en Galicia este sábado ha puesto punto y final a la vorágine electoral de esta última semana de reducida campaña electoral y ha dado pie a que los candidatos y líderes políticos gallegos participen en actos más informales en la previa de una nueva jornada de elecciones generales.



Así pues, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha dado un breve paseo por Santiago de Compostela junto a las cuatro cabezas de lista de su partido al Congreso de los Diputados en Galicia, con quienes se ha parado a tomar algo en una cafetería del centro histórico de la capital gallega.



"Yo tomo como toman los niños en casa leche con cacao", ha dicho Caballero a los medios que han acudido a recoger sus declaraciones, en las que ha manifestado que espera que mañana haya una alta participación y ha animado a todas las personas a salir a votar por las opciones que crean mejores para el futuro del país.



El líder socialista ha partido a continuación a los Premios da Crítica, en el centro social Afundación de Vigo, donde ha coincidido con su tío Abel Caballero. El alcalde de Vigo también ha aprovechado esta jornada de reflexión para reuirse con la plana mayor del partido socialista de la ciudad.





Reflexionar, reflexionar... creo que no reflexionamos mucho porque ya teníamos el voto decidido ??. Pero pasamos un buen rato y tomamos algo en buena compañía. Por la tarde, toca el magosto de Tenlo! pic.twitter.com/MGVnDKjLW0 — María Ramallo (@MariaRamallov) November 9, 2019

Y que mejor que la familia para pasar esta jornada de reflexión !!!! ??#JornadaReflexion pic.twitter.com/UQORJO7INK — Beatriz Pino (@Beatriz_Pino_) November 9, 2019

Mientras tanto, en el PP gallego,, para pasar la jornada de reflexión; mientras que el lucense Jaime de Olano se ha quedado con la familia y la orensana Ana Belén Vázquez ha puesto la nota colorida al emplear la mañana en recoger setas en el ayuntamiento de Bande (Ourense). No ha trascendido, sin embargo, la agenda del presidente del partido en Galicia y de la Xunta Alberto Núñez Feijóo , que ha legado el protagonismo de este día a sus compañeros., el primero de ellos en A Coruña, mientras que Díaz ha paseado por Santiago de Compostela con la intención de comprar un libro para su hija., aspirante por Ourense,en la capital de provincia, y su homóloga lucense, Vannesa Somoza, ha invertido el día en tomar algo con sus amigos por el casco histórico de Lugo., ya que Vilas ha recorrido la capital gallega para comprar alguna pieza de ropa infantil para su hija mientras Pino ha celebrado un aperitivo en Vigo con miembros de su equipo de campaña y de su familia, entre los que estaba su tío Álvaro Pino, ganador de la Vuelta a España.para comparecer en esta jornada de reflexión, donde ha atendido brevemente a los medios antes de participar en un vermú con miembros del partido en la Praza de Abastos, en el que también ha estado presentado el cabeza de lista nacionalista al Congreso por esta provincia, Néstor Rego.Pontón, en su intervención, ha llamado a "pensar en lo mejor para Galicia "a la hora de acudir mañana al colegio electoral y ha incidido en que "la conquista del derecho a voto no fue un regalo", sino que es "importante participar" en estos comicios; además de agradecer a su equipo el trabajo de todos estos meses para poder "recorrer todo el país".En el caso de VOX , el partido ha revelado la agenda del, antes de emplear la tarde en avanzar trabajo de un juicio que deberá defender el martes y luego acudir a misa porque el domingo será apoderado y no podrá asistir a la liturgia dominical como ha hecho tradicionalmente su familia desde " padres , abuelos y tatarabuelos".Por último, los candidatos deantes de la cita electoral.