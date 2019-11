Feijóo no descarta nuevas medidas por las alergias alimentarias en las guarderías

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer que el Ejecutivo autonómico "tutela y sigue" todo lo que sucede en relación a las intoxicaciones alimentarias registradas en una veintena de escuelas infantiles de la comunidad y, tras enfatizar que la empresa que gestiona los comedores tendrá que cambiar de proveedores de inmediato, no ha descartado nuevas medidas.

"Desde que empezaron las dificultades, nunca hubo ninguna grave, pero son cuestiones que no podemos admitir. Duren 25 o 35 minutos, no puede haber reacciones alérgica; no es admisible", dijo tras el Consello.

En esta coyuntura, recordó que, como se hizo público en la pasada jornada, "las empresas que se dedican a esto y que, en algún caso llevaban ocho años sin incidencias, tendrán que cambiar de proveedores". Además, destacó que el caso está en seguimiento y que la obligación notificada por la Xunta de cambiar de proveedores se adopta "con independencia de que se puedan tomar nuevas decisiones" en función de los resultados de la investigación y de los análisis que se están realizando.

Por otra parte, el Consello dio dado el visto bueno a la adjudicación de quince nuevas casas nido, de las cuales solo hay una en Pontevedra, en Pazos de Borbén. Con estas nuevas adjudicaciones ya solo faltan 23 municipios de menos de 5.000 habitantes para llegar al objetivo de que todas estas localidades dispongan de este recurso.