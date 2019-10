El Sergas crea un segundo comité clínico para autorizar abortos por el aumento de casos

La Consellería de Sanidade ha decidido constituir un segundo comité clínico para autorizar interrupciones del embarazo cuando ya se han sobrepasado las 22 semanas de gestación por causas médicas, bien al estar en riesgo la salud de la madre o por anomalías graves en el feto.

La razón del Sergas para poner en marcha un segundo comité es "el aumento de la carga de trabajo del comité" ya existente, y el cual debe pronunciarse, justifica el departamento de Jesús Vázquez Almuiña, "sobre supuestos, que, en general, son complejos, y respecto de los cuales, tiene que emitir un dictamen en un periodo relativamente corto de tiempo".

Sanidade explica que desde 2010 en Galicia el único comité que existe se pronuncia de media sobre once casos anuales. Son los casos donde la mujer ya superó as 22 semanas de gestación. Son un porcentaje mínimo de todos los abortos que se practican en Galicia, pues según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en 2017, en Galicia 3.082 mujeres decidieron no proseguir con su embarazo. De ellas, 199 fueron por recomendación médica: 78 por un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, 117 por riesgo de graves anomalías en el feto, y 4 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

De los 199 mujeres que abortaron por recomendación médica, y, según los datos del Sergas, once tuvieron que esperar al dictamen del comité clínico. Es la media anual

Desde el año 2012, en la comunidad han abortado 19.884 mujeres, 1.083 casos han sido por consejo médico. Exactamente 560 por el riesgo que el embarazo suponía para la mujer, 478 por potenciales serias anomalías en el feto y 45 por enfermedad muy grave e incurable del futuro bebé. Representan el 5% de los casos de aborto.

La ley estable que por razones médicas se puede aconsejar una interrupción voluntaria del embarazo, aunque la decisión final es de la mujer. Los supuestos son: Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la madre. También si no se superan las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto. Y, por último, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.

En todos los casos es preceptivo un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que practique o dirija el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen.

El nuevo comité clínico está integrado por tres médicos de Vigo: Sabela Iglesias y Roberto González Boubeta, ambos especialistas en Ginecología y Obstetricia, y María Luisa González Durán, especialista en Pediatría. Sus suplentes también son sanitarios del área de Vigo.