Suspendido el profesor que criticó el escote de una alumna y se arriesga a perder la plaza

La Universidade de Santiago (USC) ha suspendido cautelarmente de sus funciones al profesor Luciano Méndez por criticar el escote de una alumna y pretender desplazarla de la primera fila. El rector, Antonio López, ampara la decisión en la "gravedad y reiteración" de la conducta del docente, que apoyó a La Manada y que fue objeto de una sanción previa por razones similares -también referentes a la vestimenta de una estudiante- que le apartó, a principios de año, durante dos meses del puesto y sin sueldo. Ahora, se le abrirá un expediente sancionador que en última instancia puede acarrearle la pérdida de su condición de funcionario y, por tanto, de la plaza que ocupa en la Facultad de Económicas y Empresariales.

"Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, evitar que se puedan repetir este tipo de actuaciones y reaccionar ante esta preocupación, acabamos de resolver, sin prejuicio que se abra un proceso sancionador, suspender cautelarmente de sus funciones", explicó ayer el rector. Mientras no se resuelva el expediente, Luciano Méndez no podrá dar clase. Como sanciones posibles, la legislación recoge desde suspensiones temporales de empleo y sueldo de unos pocos meses o años hasta el traslado forzoso o la expulsión de la universidad por perder su estatus de funcionario, si bien este último procedimiento es sumamente complejo.

El profesor defendió ayer su comportamiento. "Yo no doy clase a mujeres en topless. ¿De acuerdo? Me da igual que me mande el rector, el presidente de España o Cristo bendito", declaró a los medios a su llegada a la facultad. "Y punto", añadió con contundencia y sin aceptar preguntas. Únicamente dijo que volvería a hacer lo mismo. "Lo digo desde aquí para toda la humanidad. A ver si nos enteramos de cómo soy yo. No me preocupa en absoluto defender esto ante quien haga falta ni cuál será el desenlace", zanjó.