Unanimidad en la Cámara para pedir al Estado rebajas en los peajes de la AP-9 y el compromiso de no subirlos

Los grupos de la Cámara han alcanzado la unanimidad para reclamar al Estado que implante rebajas en los peajes de la autopista del Atlántico, la AP-9, y exigir un compromiso "expreso" de la Administración central para que no se apliquen "subidas extraordinarias".

Todos los grupos se han posicionado a favor de una proposición no de ley defendida por los populares gallegos sobre esta cuestión aunque han diferido en los motivos por los que los peajes de esta infraestructura son elevados y en la gestión realizada por los distintos gobiernos.

"Pedimos unos primeros pasos para la rebaja de los peajes, unas bonificaciones realistas y que se cumpla con las obras que ya están acordadas", ha manifestado durante el pleno de la Cámara gallega el parlamentario del PP Martín Fernández Prado, que ha propuesto un sistema de bonificación del peaje para usuarios frecuentes de la AP-9 de, al menos, "el 25% del itinerario de ida y vuelta".

Fernández Prado ha sido el encargado de defender en la sesión una proposición no de ley a través de la que los populares gallegos también exigen que el Ejecutivo estatal se comprometa para que las nuevas obras acometidas en relación a esta autopista no sean financiadas con cargo a nuevos incrementos de peajes a los usuarios.

En este punto, reclaman que se proceda a la contratación y ejecución de las actuaciones comprometidas para la mejora de las conexiones de la autopista como la de Alfonso Molina en A Coruña o el Enlace Orbital en Santiago, urgen la autorización de la conexión de la Vía Ártabra con la AP-9 y la activación, a la menor brevedad, de la liberación del peaje entre Redondela y Vigo.

"Ustedes se ríen de las rebajas de la Xunta pero no las hacen, lo único que le pedimos es que sigan los ejemplos de la Xunta, rebajar los peajes y bonificarlos", ha manifestado. POSTURA DE LA OPOSICIÓN

Aunque todos los grupos han apoyado la petición han discrepado en la gestión de la infraestructura. Así, el parlamentario socialista Luis Álvarez ha cargado contra las medidas adoptadas por el PP al respecto. "¿Sabe cuál es el pecado original de esta situación, la privatización de la AP-9 hasta 2048? Y la práctica totalidad de las actuaciones que tienen que ver con esta situación tienen un responsable, que es el Partido Popular", le ha afeado el parlamentario socialista.

Además, el diputado del PSdeG ha defendido una enmienda, que fue rechazada por el PP, en la que, entre otras cuestiones, instaba a la Xunta a establecer un descuento del 50% en los viajes de vuelta para aquellos vehículos que realizasen el trayecto de ida y vuelta en el mismo día en las autopistas de titularidad autonómica, la AG-57 y la AG55. "PROPAGANDA"

En su turno de palabra, el diputado del Grupo Común da Esquerda Marcos Cal ha criticado el impacto de las rebajas aprobadas por el Gobierno gallego para las autopistas de su titularidad. "Su ejemplo es eliminar los peajes entre las doce de la noche y las seis de la mañana, una decisión que solo sirve para hacer propaganda", ha censurado.

Asimismo, tras tildar de "electoralista" la iniciativa presentada por los populares gallegos ha afeado al PP que solo quieran resolver los problemas relacionados con la AP-9 cuando "gobierna el PSOE". "Pero cuando gobernaba el PP, ustedes ni lo solucionaron ni lo exigieron", ha recordado Marcos Cal, que ha recriminado la "actitud hipócrita" del PP. "EJERCICIO DE MEMORIA SELECTIVA"

Por su parte, el nacionalista Luís Bará ha cargado contra el "ejercicio de memoria selectiva" realizada por Martín Fernández Prado y le ha replicado que "la historia de la AP-9 es la historia de una gran estafa, responsabilidad compartida de los dos partidos mayoritarios, pero principalmente el PP".

"¿O usted no recuerda que fue el PP, con Aznar, en el 2000 quien privatizó Audasa o quien amplió la concesión hasta 2048?", le ha preguntado. "Que vengan ahora a exigir la gratuidad entre Vigo y Redondela está muy bien, pero pudieron hacerlo cuando gobernaron", le ha señalado Bará.

Por último, el parlamentario del Grupo Mixto Luís Villares también ha criticado la gestión de la infraestructura hecha por el PP, formación a la que ha afeado que impidiese el debate de la transferencia de la AP-9 en el Congreso de los Diputados para conformarse con una "comisión de seguimiento".