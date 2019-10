Despido disciplinario o traslado forzoso, entre las posibles sanciones a las que se enfrentaría Luciano Méndez

El proceso disciplinario por las acciones del profesor Luciano Méndez dará comienzo de inmediato. La Universidade de Santiago de Compostela ya ha suspendido cautelarmente al docente de sus funciones en la facultad, que tendrá que afrontar una nueva investigación y una más que probable sanción debido a la intencionalidad y la reincidencia de los hechos denunciados contra el.

En caso de que esto se formalice sería la segunda sanción impuesta en su contra por alusiones públicas a la vestimenta y al escote de una alumna durante una clase. Una situación que, como ha reconocido este miércoles el rector de la USC, Antonio López, supone una conducta y unos hechos "muy graves" y "que hay que tratar de erradicar de esta universidad".

El responsable de la institución académica no ha querido entrar en el abanico de sanciones a las que se podría enfrentar el profesor, pero sí que estas están tipificadas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La normativa reconoce las faltas disciplinarias como muy graves, graves o leves, y a partir de ahí detalla diferentes sanciones que podrían imponerse en función del grado de la infracción cometida. Entre ellas, la separación del servicio de los funcionarios o el disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

Otras sanciones implicarían la suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca; demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; o apercibimiento, entre otras. REINCIDENCIA

El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Precisamente, el régimen jurídico del sector público apunta a estos criterios e indica que la graduación de la sanción considerará especialmente "el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa".

Luciano Méndez ya ha sido sancionado anteriormente con dos meses sin empleo y sueldo por hacer comentarios sobre el escote de una alumna en clase, hechos similares a los denunciados esta semana por otra estudiante.

El docente también ha protagonizado una serie de vídeos colgados en redes sociales en los que apoyaba a 'La Manada' y criticaba a la víctima, y fue detenido por un supuesto delito de violencia machista, del que posteriormente fue absuelto. DETENCIÓN

El profesor había sido arrestado después de agredir a dos agentes de la Policía Nacional en un altercado en relación con el vehículo del profesor, cuando un policía le fue a advertir de que no se podía aparcar en la zona de la comisaría y que los mandos a distancia de los vehículos no funcionan por el inhibidor.

Entonces, Méndez Naya fue detenido por la Policía Nacional por los delitos de lesiones y atentado a la autoridad tras agredir a dos agentes de este cuerpo policial, que resultaron heridos.

En su día, la USC abrió un expediente informativo a Luciano Méndez Naya, por unas declaraciones de apoyo a 'La Manada' en vídeos colgados en redes sociales. Este expediente fue remitido a Fiscalía para averiguar si de sus declaraciones podían derivarse actuaciones penales. No obstante, no se impuso al docente ninguna sanción, ya que las consideraciones fueron hechas en un marco privado. PETICIÓN DE EXPULSIÓN

La comunidad estudiantil se ha pronunciado a favor de la expulsión del polémico profesor de la Universidad de Santiago, y una representación acompañó a la alumna denunciante este miércoles en su comparecencia pública ante los medios de comunicación y en repulsa a la actitud del docente. De hecho, ya se ha impulsado una petición en la plataforma 'change.org' para exigir el despido de Méndez.

Por otro lado, Esquerda Unida ha emitido un comunicado en rechazo al "comportamiento machista y misógino" del profesor y en el que instan a su "inhabilitación" para ejercer la docencia en las instituciones académicas públicas.