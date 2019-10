La alumna de la Universidade de Santiago (USC) Carmen Carballido ha denunciado que el profesor Luciano Méndez, suspendido cautelarmente de sus funciones, le dijo en clase de Matemáticas que no podía estar en primera fila con el escote que llevaba y la invitó a "taparse" o irse a última fila.

"No puedes estar aquí con este escote. O te vas a última fila o te tapas", ha afirmado este miércoles la estudiante que le dijo el profesor Luciano Méndez, quien ya había sido sancionado dos meses sin empleo y sueldo por una situación similar con otra estudiante.

A las puertas de la Facultad de Económicas en Santiago, Carmen Carballido ha relatado que al llegar a la clase de Matemáticas y verla, el docente le dijo que quería hablar con ella al final, pero "a los dos minutos" le dijo: "No puedes estar aquí con ese escote. O te vas a última fila o te tapas".

Al respecto, ha indicado que, a continuación, le espetó "no es manera de venir a una clase de Matemáticas". Además, destacó que, para justificarse, le dijo al resto de alumnos "venid aquí, si casi se le ve un pezón".

"Me dijo, no te estoy echando, te dejo que te quedes, pero detrás, donde no te vea", recuerda que le dijo el profesor cuando decidió abandonar la clase, acompañada otros alumnos. Posteriormente, ha comentado, en la puerta de la facultad asegura que le dijo "que no se arrepentía" de lo que le había dicho.



"Sospecho que volverá"

Preguntada sobre la suspensión cautelar acordada por el Rectorado de la USC, la estudiante ha subrayado: "Sospecho que volverá". Si bien ha deseado que "no vuelva por aquí", ha admitido que "es difícil" porque "tiene un cargo importante".

"Ayer (martes) me dijo mucha gente que no es la primera vez que lo hace", ha manifestado, para apuntar que anteriormente "intentaron movilizarse", pero "no consiguieron mucho". "Me dijeron que era el de 'La Manada' y lo busqué. Te impacta", ha reconocido. "Eres consciente de que ha hecho esas cosas, pero no te lo crees hasta que pasa", ha admitido.

Con todo, ha valorado la reacción de sus compañeros. "No me esperaba que se fueran de clase a modo de protesta", ha concluido, para expresar su deseo de que "no vuelva" este profesor a la facultad.