La Xunta seguirá "asfixiada" y elevará su déficit sin todo el dinero estatal pendiente

El pago de la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades por parte del Gobierno central no solucionará la tensión económica a las que están sometidas, pues todavía esperan el abono de un mes de recaudación del IVA correspondiente a 2017. La Xunta alerta de que seguirá padeciendo una "asfixia financiera aliviada a la mitad" si obtiene unos 330 millones de euros de los 700 que reclama al Ministerio de Hacienda. De no saldar todos los pagos exigidos, "ninguna comunidad cumplirá los requisitos de consolidación fiscal", alertó el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, en alusión al aumento de déficit público este año, que no debería superar el 0,1%.

Esta cuestión se ha convertido en un elemento de tensión para las finanzas autonómicas que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez alegó no poder solucionar hasta ahora. Primero, argumentó que no podía abonar las entregas a cuenta (la previsión de fondos comunicada en 2018 y que sirvió de base para los presupuestos autonómicos) y pagar las mismas cantidades que el año pasado por carecer de presupuestos estatales para este ejercicio. Luego, alegó que se lo impedía estar en funciones, esgrimiendo un informe de la Abogacía del Estado. El Ejecutivo, sin embargo, asegura haber encontrado ahora un resquicio legal para abonar esas cantidades, decisión que podría aprobar hoy el Consejo de Ministros.

"Es electoralismo infantil", resumió ayer Feijóo sobre esos cambios de criterio tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. En su opinión se confirma el "engaño" a las comunidades por parte de Moncloa, argumento al que se unió su jefe de filas en el PP, Pablo Casado, que acusó a Sánchez de usar fondos públicos como "arma electoral" a las puertas de los comicios generales del 10 de noviembre y de "manosear" a la Abogacía del Estado.

El desbloqueo de fondos por parte de Hacienda afectaría a 5.000 millones de euros según los cálculos de las comunidades -salvo Navarra y País Vasco-. Faltarían 2.500 procedentes del IVA del último mes de 2017, en un limbo por un cambio en el método de contabilidad fiscal.

Galicia exige 198 millones de ese impuesto -a las comunidades les corresponde el 50% de la recaudación de ese impuesto-, pero también 170 de incentivos por disciplina fiscal, si bien Hacienda entiende que esta última cuestión era potestativa.

"Por primera vez, se produce un enriquecimiento injusto de una administración frente a otra. Está confiscando dinero de las autonomías", denunció Feijóo, que no descarta reclamar en los juzgados los casi 370 millones pendientes. Exigió desligar el pago del IVA pendiente de los presupuestos, como ha propuesto ahora la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para blindar las futuras actualizaciones de las entregas a cuenta.

La Xunta destinará los 330 millones de esa cuestión que previsiblemente recibirá en breve al pago de nóminas y medicamentos y mitigará los intereses que debería pagar si obtuviese ese dinero de la línea de crédito de 500 millones que abrió para cubrir ese "agujero".

Xacobeo 2021

Además, Feijóo también mostró su "máxima preocupación" por no tener propuestas del Gobierno central para el Xacobeo 2021. El Ministerio de Cultura reaccionó, asegurando que las palabras del presidente de la Xunta "no responden a la realidad" y espera que "no quiera" Feijóo "meter el Xacobeo en la campaña electoral". Fuentes del departamento de José Guirao hicieron un relatorio de diferentes proyectos y destacaron la restauración y conservación de la escultura del Apóstol Santiago de la Catedral compostelana.

También aludieron a diferentes reuniones de altos cargos de la Xunta y el Ministerio en Madrid para coordinar las actuaciones del Programa Xacobeo 2019-2022.

De hecho, aseveraron que ya están aprobadas las primeras actividades del programa conmemorativo del Xacobeo 2021, con actos en todas las comunidades por donde pasa el Camino.