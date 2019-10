Feijóo y oposición chocan por la crisis industrial de Galicia

La crisis industrial de Galicia ha marcado esta mañana el cara a cara del Parlamento entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los portavoces de la oposición, con momentos algo más tensos de lo habitual. Feijóo la ha circunscrito al sector de la energía y ha culpado de ello en exclusiva al Gobierno central, sobre todo por carecer de un estatuto, al menos conocido, de las electrointensivas. Ha advertido que Alcoa corre un riesgo serio de cierre.

En el fondo, la causa de la delicada situación en que se encuentra industrias en Galicia como Alcosa o Endesa se debe a la política de transición energética del Gobierno de Pedro Sánchez, que a juicio de titular de la Xunta es un "disparate". "No es una política de transición, es de desmantelamiento", ha censurado.

Pero la oposición tiene otra lectura bien distinta. Tanto Antón Sánchez (Grupo Común da Esquerda) como la portavoz de del Bloque, Ana Pontón, han atacado a Feijóo por "echar balones fuera" y practicar el "escapismo político", por lo que le han exigido que "ejerza" como presidente de Galicia. Y a Alcoa, la oposición ha añadido como firmas en crisis también a Endesa, Barreras, R o Ferroatlántica.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, le ha instado a "gobernar" y ha atacado a Feijóo en el plano ideológico tratando de identificarlo con el PP al que "molesta" que exhumen a Franco del Valle de los Caídos pese a que se reivindica como defensor de la "centralidad". Además, le soltó que no tiene ni idea de política económica y le ha recomendado que se estudio un "manual".

El presidente de la Xunta le ha afeado hacer "bromas" con los trabajadores de factorías en riesgo en Galicia, como la de Endesa, en As Pontes. "¿Quiere decir que el Valle de los Caídos son los trabajadores de Alcoa? Viene aquí a hacer bromas con la gente de As Pontes", censuró. "El problema es que usted solo sabe hacer mítines y no autocrítica por 16 meses nefastos de política industrial socialista", ha reprobado, antes de retar al líder socialista gallego a revelar el contenido del estatuto electrointensivo si lo conoce.