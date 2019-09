Feijóo: "No habría tila suficiente para dormir tranquilos en Galicia con un cuatripartito"

La división de la izquierda conjura a favor del PP gallego para apuntalar su discurso sobre la "inestabilidad" que supondría su llegada a la Xunta a las puertas de las elecciones generales del 10 de noviembre y a un año de las autonómicas a las que todavía no ha desvelado si se presentará por cuarta vez Alberto Núñez Feijóo, al mando de San Caetano desde 2009. "Con un Gobierno formado por BNG, PSOE, la delegación de Más Madrid en Galicia y Podemos no habría tila suficiente en el mundo para que los gallegos pudiésemos dormir tranquilos", parafraseó el jefe de filas de los populares gallegos el argumento de Pedro Sánchez para rechazar una coalición con Podemos, conflicto causante de la cuarta cita estatal con las urnas en cuatro años. Frente a ello, insistió en ofrecer la "estabilidad" de Galicia, gracias a la única mayoría absoluta autonómica en la actualidad, como modelo exportable al ámbito estatal.

La Junta Directiva del PPdeG se reunió ayer en Santiago para subir una marcha en la motivación de sus cargos, con la tarea ahora de espolear a sus bases de cara al 10-N, una cita clave para Feijóo tras sufrir la primera derrota en unas generales el 28 de abril, en las que el PSOE fue la fuerza más votada.

Al divorcio este verano de En Marea -10 diputados en el Grupo Común da Esquerda y 4 en el grupo mixto, entre ellos Luís Villares- se suma ahora la irrupción a nivel estatal de Más País, el proyecto de Íñigo Errejón, exnúmero dos de Podemos. Feijóo hiló esa división con el bipartito -a pesar de que reprochó a la oposición estar "obsesionada con el pasado"- utilizando como arma las críticas a la Xunta de PSdeG y BNG entre 2005 y 2009 de la expresidenta de la gestora de los socialistas gallegos y actual diputada estatal, Pilar Cancela. "Si el bipartito fue malo, el cuatripartito sería peor", dijo Feijóo.

Pero el titular de la Xunta centró su artillería en el Gobierno central en funciones del socialista Pedro Sánchez, al que reprochó una retahíla de aldraxes desde que llegó al cargo el verano del año pasado gracias a la moción de censura.

El presidente de la Xunta se refirió al anuncio de Endesa de cerrar todas sus centrales térmicas, incluyendo la situada en As Pontes. Feijóo culpó a Sánchez de ello y de que puedan perder su empleo 750 familias, pese a que la empresa señaló como causa el aumento de precios de las cuotas por emitir CO2, dependientes de un mercado no controlado por el Gobierno español. "No se puede cerrar sin alternativas", añadió tras recordar la inversión de más de 270 millones de euros de la compañía en el complejo para adaptarse a las exigencias europeas.

"Llevamos meses solicitando una transición energética justa y ordenada para nuestra industria, pero lo que hace el Gobierno socialista es una transición ideológica, abrupta y desordenada, tomando decisiones sin pensar en las consecuencias que tienen para Galicia en términos de actividad económica y empleo", indicó Feijóo ante los suyos.

El dirigente del PP prosiguió con su listado de acusaciones al Gobierno central, al que exigió el pago de 700 millones de euros correspondientes a un mes de IVA, entregas a cuenta de este año e incentivos por disciplina fiscal, culpó de la caída de venta de coches por sembrar dudas sobre los vehículos diésel y le recordó la falta de un estatuto energético para industrias electrointensivas sin el que Alcoa no sobrevivirá.

Ante ese balance, Feijóo pidió a la ciudadanía pasar factura al PSOE el 10-N. "En las elecciones del 10 de noviembre los gallegos vamos a hablar y les pido que hablen y tomen decisiones para defender sus empleos, la educación de sus hijos o el bienestar de sus familias", clamó.

Finalmente, responsabilizó a Sánchez del bloqueo político. "No hay político en la historia como Pedro Sánchez, especialista en perpetuar la inestabilidad", cargó.