Feijóo: "Galicia puede contar conmigo para garantizar un futuro cierto"

Con una legislatura autonómica que de agotarse acabará en 12 meses, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha revalidado su compromiso con Galicia, sobre todo en un momento donde la inestabilidad es la característica que marca la política nacional, con cuatro elecciones generales en cuatro años. "No hay mayor honor que servir a Galicia, ninguno", ha dicho para cerrar su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía. "Lo de menos es el futuro de los que estamos aquí. Lo de más es que Galicia tiene despejado el suyo para los próximos meses y hay que garantizar un futuro cierto para los próximos 12 años. Galicia nos convoca y, para este reto, los gallegos pueden contar con la Xunta y pueden contar conmigo", ha asegurado, ensanchando así las posibilidades de repetir como candidato en 2020.

Hasta ahora, Feijóo ha evitado desvelar qué hará al terminar el actual mandato, en el sentido de si se volverá a presentar o no como candidato a la presidencia del Ejecutivo autonómico, en lo que serían sus cuartas elecciones. Esta mañana, no ha dejado de ratificar que su apuesta es Galicia. "No vamos a permitir que la inestabilidad de España se traslade a los gallegos por intereses menores. Galicia va a seguir siendo un contrapunto a esta situación", ha comentado. Un compromiso que declaró por encima de su partido, el PP. "Todo aquello que depende de mí, los intereses de Galicia jamás se verán sometidos a otros intereses más pequeños, minoritarios y mucho menos aún, extremos. Hay quien antepone su conveniencia ideológica, partidista e incluso personal a Galicia. Pero yo soy, por encima de cualquier otra cosa, el presidente de Galicia. Y ni fui, ni soy no será nunca rehén de ningún partido. Ni tan siquiera del mío. Soy militante de Galicia", ha asegurado durante su intervención.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el "modelo Galicia" como forma de hacer política y lo contrapuso con la inestabilidad de la política nacional, para la que no ha escatimado críticas por su falta de altura de miras, parálisis de la acción de gobierno, incertidumbre, frivolidad y perversión de las instituciones. Buena parte de su discurso, en su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, la ha dedicado a contraponer la situación en que se encuentra España -por tener que ir a unas cuartas elecciones en cuatro años-, a la estabilidad de la Xunta, pero también ha anunciado las nuevas medidas que pretende implantar el Ejecutivo autonómico en el año de legislatura que le queda por delante.

Entre las más destacadas, una pionera en España: todas las familias tendrán guarderías gratis a partir del segundo hijo, tanto en plazas públicas como privadas. La medida entrará en vigor a partir del primer trimestre del próximo año. Y la intención es extender esta gratuidad a todas las familias, ya desde el primer hijo, pero para ello la Xunta reclamará la colaboración del Gobierno central para cofinanciar la medida.

Feijóo ha ido intercalando en su discurso balances de su gestión, anuncios de nuevos proyectos y constantes reprobaciones contra el Gobierno central, por la incapacidad de Pedro Sánchez para salir de la situación de la provisionalidad -"España está atravesando un problema de salud democrática debido a la permanente pugna electoral que se ha instalado aquellos representantes públicos que han actuado en función de expectativas partidistas"- y por los agravios cometidos con Galicia. Desde la deuda de 700 millones de euros a la falta de un estatuto energético para los grandes consumidores, las dudas sobre los plazos del AVE, el escaso compromiso por reforzar la sanidad pública facilitando la incorporación de médicos o la incertidumbre sobre las conserveras y otras industrias que operan en el litoral como Ence.

Entre los nuevos proyectos de la Xunta para lo que queda de legislatura está el impulso demográfico. El principal, la gratuidad de las guarderías -de 0 a 3 años- para todas las familias. Pero hay otro, como que la Tarxeta Benvida se incrementará en un 25% para todas las familias que vivan en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que recibirán 1.500 euros por el primer y el segundo hijos y 3.000 euros por el tercero. Y que todas la que tengan un tercer hijo, indistintamente de donde vivan o de la cuantía de sus ingresos, recibirán 2.400 euros anuales desde su nacimiento y hasta que éste cumpla tres años, cantidad que ahora está limitada en función de la renta.

"Algunos de estos cambios no serán inmediatos y sus resultados, sobre todo a efectos demográficos, tampoco, pero vale la pena hacerlo", ha proseguido Núñez Feijóo, quien ha apuntado que "faltaría a la verdad" si dijese que los nacimientos se dispararán en 2020 "por lo mucho que hizo y hará la Xunta, pero estoy convencido de que, con el tiempo, habrá efectos sólidos y cuantificables".

Los incentivos también afectarán la actividad económica en el ámbito rural, con nuevas deducciones fiscales, todavía si concretar, para promover los alquileres pactados a través del Banco de Terras, la movilización de parcelas en polígonos forestales o la participación en proyectos de inversión o uso de instrumentos de gestión conjunta de la tierra.

Los detalles se conocerán en unos presupuestos para 2020 que la Feijóo ha prometido presentar en tiempo y forma, a pesar de no disponer de toda la información del Estado sobre los ingresos que tendrá y las transferencias procedentes del sistema de financiación. "Pese al bloqueo y a la inestabilidad nacional, Galicia volverá a tener presupuestos en 2020, como cada año. Me niego a que el desgobierno de otras instituciones les prive a los gallegos de nuevos proyectos con recursos adicionales. Los ciudadanos no tienen por qué esperar a que la política nacional recupere su pulso. Galicia funciona y no va a pararse", ha anunciado.

Otros proyectos avanzados por el presidente de la Xunta son un nuevo plan de acoso escolar, regular por ley la calidad alimentaria de los colegios, regular la acreditación de competencias digitales, ayudas para incentivar "casas inteligentes", aprobar la Estrategia de Cambio Climático, cofinanciar planes de eficiencia energética a 20.000 familias, reforzar la marca "Galicia Calidade", crear una especie de Imserso a gallega para promocionar el turismo interno y, como resulta obvio, impulsar los preparativos del Xacobeo 2021.