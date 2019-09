Yolanda Díaz y Gómez-Reino, investigados por atentado contra la autoridad

Los diputados Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino y Rafael Mayoras y la exparlamentaria Ángela Rodríguez han sido llamados a declarar en calidad de investigados por el juzgado de instrucción número 25 de Madrid por un presunto delito de atentado contra la autoridad durante una manifestación de trabajadores de Alcoa ante el Congreso de los Diputados el pasado 28 de marzo para exigir paralizar el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. Una protesta en la que hubo un encontronazo entre manifestantes y agentes policiales, y que se saldó con un detenido, que fue liberado horas después.

Comisiones Obreras informó que también están siendo investigados el secretario general de CCOO-Industria, Víctor Ledo, el presidente del comité de empresa de Alcoa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, y otros dos trabajadores afiliados al sindicato.

Unidas Podemos acusó al ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande-Marlaska, de "persecución política" y "reactivar las cloacas" por la imputación de tres diputados, dos de ellos gallegos, y una exparlamentaria, también gallega.

Díaz niega que agrediera a ningún agente de la autoridad durante aquella manifestación, como dice que se sostiene en el atestado policial, pero mantiene que varios de los manifestantes sí fueron "duramente golpeados".

"Decir que he arengado a las masas y que he roto las vallas y que he golpeado a la autoridad es incierto y preocupante. Los trabajadores solo se manifestaron pacíficamente y nosotros no hemos hecho nada de lo que se dice en ese atestado", aseveró.

Además mostró su perplejidad por cómo se ha llevado la causa judicial cuya competencia la tiene que tener el Tribunal Supremo, ya que los diputados son aforados.

Díaz ha insistido en que los diputados investigados "vamos a ejercer la defensa y ayudar a los trabajadores y creemos que debe comparecer Marlaska para que dé cumplidas explicaciones de lo que sucede".

Antón Gómez-Reino, diputado por A Coruña, criticó la imputación de varios trabajadores de Alcoa que participaron en la manifestación y aseguró que su movilización durante estos años ha sido "un ejemplo". "Nuestra labor es siempre defender a los trabajadores. Eso hicimos y no entendemos ni su imputación ni la nuestra", afirmó.

Unidas Podemos pide la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique cómo se ha desarrollado esta causa judicial que consideran irregular.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado a través de Twitter su "perplejidad e indignación" porque dirigentes de coalición sean "procesados por defender los derechos de los trabajadores"."Soñamos y luchamos por construir un país donde la justicia persiga a los que violan los derechos de la gente", afirma Pablo Iglesias."Mi solidaridad plena con Yolanda, Ángela, Rafa y Tone", añade.