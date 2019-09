El PP ve "lamentable" que Hacienda niegue la deuda a Galicia pero anuncie 250 millones para Valencia

El PPdeG tachó ayer de "lamentable" la respuesta del Ministerio de Hacienda a la Xunta sobre los 700 millones de euros en concepto de deuda del Estado que Galicia reclama por la actualización de las cuantías de la financiación autonómica, la liquidación de una mensualidad del IVA de 2017 y los incentivos por haber cumplir con las reglas de gasto y objetivos de déficit en los últimos años. Los populares gallegos censuran que mientras a Galicia se le niegan la mitad de los fondos reivindicados, el Gobierno central anuncie que adelantará 250 millones a Valencia procedentes del Fondo de Liquidez Financiera (FLA).

En una carta remitida a la Xunta, el Ministerio de Hacienda rechaza el abono de 370 millones -los correspondientes al IVA (200) y a los incentivos (170)- y asegura que solo está buscando una fórmula, pero sin dar plazos, para pagar los 330 de las entregas a cuenta de la financiación autonómica. "Es lamentable que se comunique a otra comunidad que se le pueden adelantar fondos, mientras a nosotros nos niegan lo que pertenece a Galicia, una de las comunidades que más dinero pierde por haber cumplido los compromisos de déficit y de deuda", denunció el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy.

Al acabar la reunión la Junta de Portavoces del Parlamento gallego, Puy avanzó que la deuda del Estado con Galicia y la postura de Hacienda será una de los asuntos que su partido llevará al Debate sobre el Estado de la Autonomía, que se celebrará la próxima semana. Tras afear al PSdeG la "excesiva defensa" que realiza de la postura del Gobierno central, que se escuda en la interinidad del Gobierno como motivo para no traspasar fondos a la comunidad; el diputado popular aseguró que la respuesta de Hacienda supone "reírse de Galicia, de las normas y del presupuesto vigente".

Las de Pedro Puy no fueron las únicas quejas por el trato de Hacienda a la Comunidad Valenciana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se quejó "formalmente" del agravio comparativo al admitir la ministra de Hacienda "unas condiciones especiales de auxilio financiero para la Generalitat Valenciana y no aceptar las mismas medidas para Andalucía", a la que según sus cálculos, adeuda 1.350 millones de euros. "Me parece una enorme deslealtad que no vamos a consentir", sostuvo Moreno.

En Galicia, el portavoz de Grupo Común da Esquerda, Manuel Lago, ironizó con que, esta reclamación de los 700 millones es "ilustrativa", pues con ella el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pretende "recibir 170 millones de euros de premio por ser el mayor recortador" durante la crisis económica.

"Ese dinero pone en ridículo a Feijóo, que sometió a este país a una austeridad extrema como no hubo en ninguna comunidad autónoma. Y ahora se ríen de él, porque es un acuerdo extramodelo", afirmó Lago, que cree que los 170 millones que reclama la Xunta por los compromisos de deuda y déficit "marca el ridículo de Feijóo como el principal austericida del Estado".

Según el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, el PP "no decía que tenía esos problemas de tesorería hace un año" cuando el Ministerio de Hacienda estaba dirigido por el popular Cristóbal Montoro, a quien responsabiliza de los retrasos del pago del IVA. "Todo esto se resolvía con los presupuestos generales del Estado. Su no aprobación provoca estos problemas", sostuvo Leiceaga.

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, instó a la Xunta a dejar de "quejarse y llorar" y a acudir a la vía judicial para reclamar los 700 millones. "Da igual quién se siente en la Moncloa, tanto da que sea el PP o el PSOE porque alternan la discriminación a Galicia", soltó.