La Xunta acusa a vecinos que viven cerca del monte de plantar fuego con "tintes homicidas"

Tras meses en calma, el fuego ha vuelto a los montes gallegos y lo ha hecho con virulencia. El viento del nordeste ha alentado a los incendiarios, porque la Xunta tiene claro que esta ola de fuegos no es fortuita. "Es palmario que son intencionados", sentenció el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández-Couto. El máximo responsable del Gobierno gallego en la lucha contra los incendios apunta a "delincuentes" que "actúan cerca de donde viven" y lo hacen "con tintes homicidas" porque "ponen en riesgo la vida de los que apagan y de los vecinos".

La "intensa" actividad incendiaria se ve favorecida por el viento que sopla estos días. En todo caso, Fernández-Couto pone énfasis en que, pese a que puede haber "una serie de condicionantes" en la metereología o en el terreno que propicien las llamas, "en otras zonas de Galicia similares la propagación de incendios no se da en la misma medida". Y eso se explica porque, en opinión del director xeral de Montes, hay personas que "utilizan el fuego para acabar con la vegetación de una forma delictiva" por distintos intereses. "Es una lacra porque estamos luchando contra grupos de delincuentes y digo grupos porque no es una persona sino que actúan en distintas zonas como en Pobra do Caramiñal, Fisterra..." , aclaró en una entrevista en la Radio Galega.

En todo caso, advirtió que "nadie debe poner en duda que todas las personas responsables darán cuenta a la justicia de lo que están haciendo". El Gobierno gallego mantiene el riesgo extremo de actividad incendiaria "por lo menos hasta el domingo".

La Xunta cuantificó hasta 16 incendios en la madrugada de ayer. El más importante fue el de Fisterra que, al cierre de esta edición, había calcinado ya 130 hectáreas. De los otros 15, el Ejecutivo gallego no ofreció datos por tratarse de fuegos menores de 20 hectáreas.

Del día anterior, aún quedan cuatro fuegos. Tres de ellos están ya controlados: Monforte (Lugo), Porto do Son (A Coruña) y el de Cenlle (en Ourense). El cuarto, en el concello ourensano de Lobeira, se encontraba estabilizado a última hora de ayer. En total, en la primera oleada de incendios del verano ya se han quemado más de 900 hectáreas.

La comunidad amaneció con un nuevo incendio de grandes dimensiones, esta vez en Fisterra. El fuego comenzó durante la madrugada y quemó 130 hectáreas en poco más de doce horas, por lo que la Xunta solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias ante la extensión del fuego, la previsión meteorológica y su posible evolución. El fuego comenzó a las 1.17 horas con varios focos, uno de ellos se descontroló por la intensidad del viento.

A media mañana, quedó estabilizado otro incendio forestal en A Pobra. Ardió una hectárea. El fuego se produjo, según las primeras indagaciones, debido a la negligencia de dos personas, que están siendo investigadas por la Policía autonómica.

En el monte Alfeirán, una zona limítrofe entre los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo, también fue sofocado un incendio una hora y media después de producirse.

Los fuegos de Monforte, Porto do Son, Cenlle y Lobeira fueron los de mayor entidad registrados durante la jornada del jueves, que marcó el inicio de la primera ola de incendios de la temporada. Entre los cuatro, según las estimaciones de la Xunta, calcinaron más de 750 hectáreas, a las que hay que sumar los numerosos conatos y fuegos de pequeña entidad registrados a lo largo del día.

El incendio más importante del verano en Galicia, el de Monforte de Lemos, quedó controlado sobre las 13,48 horas de ayer y, según las últimas estimaciones, afectó a una superficie de 465 hectáreas. Por precaución, ante la rapidez con la que se desarrollaba, el jueves se optó por desalojar a algunos vecinos de dos pequeños núcleos de población en Monforte y Pantón, que pudieron volver a sus casas horas después. Además, el fuego y el humo también afectaron a la circulación de varias carreteras, que tuvieron que ser cortadas.

En la provincia de A Coruña pasó a estar controlado desde las 10.38 horas de ayer el incendio declarado el jueves en Porto do Son, tras quemar 89,4 hectáreas. Las llamas se acercaron al núcleo de Portosín.

En Ourense se logró también estabilizar ayer el fuego en Lobeira, donde ardieron 150 hectáreas dentro del Parque Natural del Xurés, y estaba controlado el de Cenlle, que quemó 45.

Ayudas del Gobierno

Y dos años después de la ola de incendios de octubre de 2017 el Gobierno abonará a los ayuntamientos afectados las ayudas para restauración de daños. Así, se ha autorizado una partida de 522.754,95 euros para subvencionar 38 proyectos en Galicia y Asturias.

En concreto, estas ayudas están destinadas a obras de reparación o sustitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal o comarcal y de la red viaria dependiente de las Diputaciones Provinciales.

El delegado del Gobierno, Javier Losada, explica que se trata de unas ayudas "comprometidas" al "poco tiempo de producirse estos fenómenos" y que permanecieron durante "casi un año bloqueadas por la inacción del anterior Gobierno" del PP.