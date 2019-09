Casado pide a Feijóo que vuelva a ser candidato a la Xunta de Galicia

El presidente del PP, Pablo Casado, pidió esta mañana al líder de los populares gallegos y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que vuelva a ser candidato a la Xunta en las próximas elecciones autonómicas que tocan en septiembre de 2020. "Alberto te necesitamos", le dijo.

El PPdeG reunió esta mañana en la Carballeira de San Xusto, en el concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, a militantes y cargos políticos para dar arranque al nuevo curso político, que además este año vendrá marcado por la proximidad de las elecciones autonómicas. Aunque Feijóo había prometido en un principio no superar los dos mandatos, ya lleva tres y mantiene la incógnita de si se presentará a un cuarto. Destacados dirigentes del PPdeG ya han expresado públicamente su deseo de que repita como candidato y ahora el líder del PP, Pablo Casado, se ha sumado a esta demanda.

"Alberto es un ejemplo para todo el partido", señaló Casado. Feijóo, que no respondió a la petición del presidente del partido, dio a entender, en todo caso, que agotará la legislatura. "En Galicia hay un gobierno desde el primer día y seguiremos funcionando hasta el último día de la tercera legislatura", señaló.

Tras el distanciamiento entre el PPdeG y Casado por su escoramiento hacia la derecha, tanto Feijóo como el lider nacional de los populares se declararon ayer su apoyo mutuo para escenificar la unidad del partido. "Me tenéis a vuestra disposición", afirmó Casado, que mostró su deseo de estar "cerca de Galicia" porque el PPdeG "aporta mucho".

Feijóo despejó dudas y dejó claro a Casado que cuenta con su respaldo. "Tienes el apoyo para liderar este partido porque España necesita más que nunca al PP y por eso tu tendrás más que nunca nuestro apoyo", señaló.

Eso sí, el líder del PP gallego insistió en su mensaje de ampliar las bases electorales, discurso que fue compartido por el presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda. "Unidos en torno al PP, no solo en el partido, sino los gallegos, es como hemos parado al nacionalismo, al populismo y al independentismo. El PP unido es cuando ha conseguido grandes victorias", defendió.

Y, en todo caso, aludió indirectamente a la propuesta de coalición de las derechas propuesta por el PP nacional para recordarle que en Galicia no es necesaria porque "la suma en Galicia es el PP".

En el inicio del curso político el presidente del PP gallego sacó las uñas contra "el desprecio" del Gobierno de Sánchez hacia Galicia. Citó sus incumplimientos, la decisión de los ministros de visitar Galicia y no reunirse con la Xunta y sobre todo la deuda de 700 millones que adeudan a la comunidad autónoma. "No lo voy a aceptar. Con Galicia no se juega", advirtió.

Casado se sumó a esta batalla y pidió a los presidentes de comunidades socialistas que se sumen a la petición de las autonomías del PP de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar este asunto. Para convocar una reunión de este órgano hace falta la petición de más de seis comunidades y los populares solo gobiernan en seis: necesitan, al menos, que un gobierno del PSOE apoye su reivindicación.

Ante la posibilidad de que se repitan elecciones generales, Casado señaló que "no le preocupa". "Estamos preparados", advirtió.