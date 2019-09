Feijóo avisa que Galicia no podrá tener nuevos presupuestos en 2020 si el Gobierno no paga la deuda

Los presupuestos de Galicia para el próximo año están en el aire y la Xunta culpa de ello a la "irresponsabilidad" del Gobierno central que adeuda el pago de 700 millones de euros a la comunidad autónoma. "Es una decisión política para estrangular las haciendas autonómicas", advierte el titular del Ejecutivo gallego, que ayer volvió a poner el grito en el cielo por este "bloqueo intencionado". Aunque admite que la Consellería de Facenda está trabajando en la confección de las cuentas autonómicas para el próximo año, advierte que podrían tener que prorrogar las de este año al desconocer las cuantías que ingresará la comunidad autónoma por el sistema de financiación autonómica. Se da de plazo hasta el 23 de septiembre -plazo máximo que tiene Pedro Sánchez para conformar un gobierno- para adoptar una decisión.

El Gobierno argumentaba hasta ahora que al estar en funciones no podía transferir el dinero. Sin embargo, finalmente el Ministerio de Hacienda, ante la presión de las autonomías, rectificó y se comprometió a buscar una fórmula legal para desbloquear las entregas a cuenta a las comunidades antes del 15 de diciembre.

Pero Feijóo no se fía. Se pregunta por qué no se hizo antes y advierte además que si no hay acuerdo político en Madrid para conformar gobierno habrá que repetir elecciones y cuando llegue el 15 de diciembre las Cortes estarían disueltas y, por lo tanto, "no estarían operativas". En su opinión, el problema se soluciona aprobando un Real Decreto Ley. Y para impulsarlo el Congreso debe darle luz verde.

"¿Es posible encontrar un supuesto de mayor irresponsabilidad? Colapsar las haciendas e impedir que se haga un presupuesto", reprobó, antes de explicar que la Xunta esperará hasta el 23 de septiembre. En ese punto, tomará una decisión que "hará pública" a finales de septiembre o a principios de octubre.

En el Consello de la Xunta Feijóo lamentó que el Gobierno gallego tenga que adelantar 12 millones de euros de ayudas a las entidades sociales para programas sociales con cargo al 0,7% del IRPF sin saber cuánto les corresponde exactamente del Estado para esta convocatoria debido al bloqueo político.

También aludió al gasto en comedores escolares de Galicia, 44 millones de euros, y lo contrapuso con los 17 millones que gasta Madrid. Ante los planes de rebajas fiscales anunciados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, Feijóo señaló que desconoce en concreto en qué consistirán esas bonificaciones. Defendió, en todo caso, la "legitimidad" de las comunidades que cumplen el déficit para bajar tributos. A pesar de ello, admitió que "le preocupa una rebaja de impuestos, sobre todo de determinados impuestos como el de patrimonio". "Me preocupa que los gallegos paguen más impuestos aquí que en otras partes del país" y por ello ve preciso un sistema de financiación que armonice los tributos cedidos a las comunidades autónomas.

En relación a la demanda de las residencias privadas de mayores que piden un 25% más por concierto y advierten que ya está habiendo renuncias, Feijóo lo limitó a problemas "puntuales" y se mostró dispuesto a incrementar "gradualmente las cuantías".