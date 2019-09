Yolanda Díaz, sobre si será candidatura a la Xunta: "El futuro no lo decide uno mismo"

La diputada de En Común Unidas Podemos Yolanda Díaz ha vuelto a dejar la puerta abierta a su posible candidatura a la presidencia de la Xunta al afirmar que su compromiso "en estos momentos" es negociar un gobierno de coalición en España pero que hay veces en las que "el futuro no es decidido por uno mismo". Según explicó, lleva trabajando "bastantes meses" en la posible conformación de un gobierno de coalición."Éste es mi compromiso", afirmó,pero añadió: "Me ha enseñado la vida que, a veces, el futuro no es decidido por uno mismo".