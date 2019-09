Las víctimas del siniestro de Angrois urgen por carta una reunión con Pedro Sánchez

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia que dejó 80 muertos en julio de 2013 en Angrois (Santiago) ha pedido por escrito una reunión al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez.

"Esperamos que pueda sacar un hueco en su agenda, nos reciba y se comprometa a crear la comisión técnica independiente tal y como reclama Europa", le dicen en la carta remitida a Sánchez.

En ella, además, recuerdan que le solicitaron el encuentro "públicamente" el pasado 24 de julio, cuando se cumplieron seis años del siniestro, pero que no tuvieron respuesta.

La asociación no quiere reunirse con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, porque "no contesta a ninguna de las peticiones de reunión y además, tergiversa las reivindicaciones". Y además, denuncian que el titular de Fomento los "ningunea" y no ha abierto todavía una investigación independiente sobre el accidente.