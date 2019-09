"Una cosa es el metoo y otra, las pruebas para juzgar a alguien"

-Desde Estados Unidos, la onda expansiva del metoo sigue. El último salpicado en España es Plácido Domingo. ¿Qué opina?

-Yo conocí a Plácido en Washington, hace muchos años, cuando estrenó allí una zarzuela, y lo que hoy piense de él, y lo que muchos amigos míos, que son amigos reales o discípulos de él piensan, es lo que cualquiera te puede decir de un amigo, la gente piensa bien de sus amigos y no tienen pruebas para pensar mal. Para mí una cosa es el movimiento metoo, los derechos de las mujeres y los derechos de las víctimas, y otra cosa son las pruebas que pueda haber para incriminar a alguien, para juzgar a alguien. Espero que lo de Domingo no sea más que un exabrupto. Si es algo más, alguien deberá decidir en un juzgado. Porque a veces tengo la sensación de que cuando los medios promocionan y repiten una acusación, se convierte en verdad en la percepción pública y eso es muy peligroso, porque destruye personas y reputaciones y hay que tener mucho cuidado.

-Aboga por los derechos humanos. ¿Cómo puede solventar Europa la crisis de los refugiados?

-Los movimientos de personas desesperadas en busca de oportunidades ocurren desde el deshielo; el problema es su ideologización y su uso político. Las sociedades industrializadas tienen una responsabilidad respecto a esos países destruidos social y económicamente. Y si no entienden que tienen una responsabilidad de ayudarlos e intentar estabilizarlos lo mejor posible, vamos a tener cada vez más refugiados. El problema no son los refugiados, sino qué causa su llegada. Una vez aquí, solo hay un camino y está en la racionalidad política, la compasión, la caridad cristiana... Cada ideología da una respuesta, excepto las ideologías fascistas, xenófobas, del miedo. Excepto esas, todas las demás tienen respuesta a tratar de manera humanista a estos flujos migratorios. Pero a partir de ahí, este no es un problema de España o de Suecia, sino de la comunidad internacional que debe hacer un trabajo país por país analizando por qué tenemos lo que tenemos.