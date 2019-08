Tellado, sobre la foto con VOX: "Que el PSOE se preocupe por las suyas con Bildu"

"Si yo fuese socialista me preocuparían más las fotos en el País Vasco y en Navarra con los herederos políticos de los que asesinaban a compañeros de mi partido". Así contestó ayer el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, a la "polémica interesada" que busca el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, al criticar la fotografía del portavoz del PP en A Guarda , junto al líder de VOX.

Tellado dijo desconocer el contexto en que se hizo la fotografía,pero añadió: "Yo mismo me he hecho fotos con gente de otros partidos con los que no tengo políticamente nada que ver".