El PPdeG abrirá el curso político sin Casado

Tras doce años abriendo el curso político en Galicia, el PP rompe la tradición y cambia de ubicación. Pablo Casado regresa de sus vacaciones y el primer acto político será el próximo lunes día dos en Ávila, su provincia natal, ante 300 dirigentes del PP. El viernes, día 6, irá a Málaga y el sábado, 7, comerá con militantes y simpatizantes del partido en Benidorm. Ese mismo día el PPdeG da el pistoletazo de salida al nuevo curso político, un curso que estará marcado por el bloqueo del país y las elecciones gallegas, que tocan en septiembre de 2020. Volverá a repetir en la carballeira de San Xusto, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, donde espera reunir a 800 cargos y militantes, pero,a diferencia del año pasado, no contará con la participación del líder nacional. Eso sí, Casado viajará el sábado siguiente a Santiago.

Con Mariano Rajoy al frente del PP, Galicia era el lugar elegido para abrir el curso político y desde aquí marcar la línea a seguir. Durante once años, Rajoy ponía punto final a sus vacaciones y fijaba retos a su organización, primero desde el Castillo de Soutomaior (9 años) y luego desde Cerdedo-Cotobade (2 años).

El año pasado, recién elegido presidente del PP, Pablo Casado, también optó por Galicia. Entonces aseguró que Alberto Núñez Feijóo era "el modelo a replicar" por la formación conservadora "en el resto de España". Feijóo es el único presidente autonómico del PP con mayoría absoluta y Casado lo presentaba como "un referente".

El titular de la Xunta, en ese acto, le pedía "un partido centrado porque así lo quieren los españoles". Es un mensaje, no olvidar el centro político, al que no ha renunciado y en el que insiste un año después. La elección de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso no casa muy bien con la vuelta al centro que dirigentes como Feijóo o el presidente andaluz Juan Manuel Moreno reclaman.

El secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, preguntado acerca de si la no asistencia de Pablo Casado significaría un distanciamiento entre el PPdeG y la directiva nacional del partido, aseguró que "no hay polémica" y subrayó que la conexión entre ambas cúpulas "es total". También afirmó que desde que Casado es presidente del PP, Galicia es una de las comunidades que más ha visitado. "Cuando se habla del PP estamos hablando siempre del mismo", remarcó.

En relación a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que pide al PPdeG que reconsidere su postura y apueste por ir en coalición electoral con Cs y VOX, bajo el nombre de 'Galicia Suma', Tellado apuntó que los primeros que descartaron la fórmula fueron los partidos de Ribera y Abascal.

"Una vez que ellos rechazan esa fórmula lo demás son opiniones. Nosotros mantenemos lo que dijimos y además fue perfectamente avalado por Pablo Montesinos (vicesecretario de comunicación del PP) en su visita a Galicia. En Galicia la figura de Alberto Núñez Feijóo y las siglas del Partido Popular de Galicia son un aglutinador del espacio político del centro derecha", declaró. Tellado expuso que en las anteriores elecciones autonómicas el PP fue elegido por el 48% de los votantes y es el "antídoto" del nacionalismo en Galicia.