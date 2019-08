El PPdeG tilda "polémica interesada" la foto del portavoz popular de A Guarda con Abascal

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha cargado contra la "polémica interesada" que busca el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, al denunciar una supuesta complicidad de cargos del PP gallego con la formación VOX a raíz de la fotografía tomada por el representante 'popular' en A Guarda junto al líder de este partido, Santiago Abascal.

"La verdad es que desconozco las circunstancias en las que se tomó esa foto", pero "cuando Caballero tiene que acudir a una foto de un particular en las redes sociales, es que lo hacemos tan bien desde el Gobierno de la Xunta que esa es la única crítica que se le puede hacer al PPdeG", ha justificado Tellado en rueda de prensa.

Las acusaciones de los socialistas sobre las relaciones entre el PP gallego y VOX son para Tellado un "amago de polémica interesada por parte de un PSdeG asfixiado por culpa de la torpeza de Gonzalo Caballero", que quiere "tapar como sea" su actuación respecto a las demandas de Galicia al Gobierno de Pedro Sánchez, dijo. Según el número dos del PPdeG, el líder del PSOE gallego "busca cortinas de humo que le permitan esconder esa situación".

Además, Tellado ha remarcado que si él fuese un cargo del Partido Socialista estaría más preocupado por fotografías con representantes de otros partidos políticos y no de VOX. "Si yo fuese socialista me preocuparían más las fotos en el País Vasco y en Navarra con los herederos políticos de los que asesinaban a compañeros de mi partido", dijo. "Esas fotos sí que me preocuparían", ha zanjado Tellado.

Sobre la fotografía junto a Abascal del que fue candidato del PP a la alcaldía de A Guarda en las pasadas elecciones, Roberto José Álvarez Carrero, el secretario general del PPdeG ha insistido en que desconoce las "circunstancias" en las que se tomaron esas imágenes o si "esas personas tienen relación personal".

Asimismo, ha restado importancia de dichas fotografías y ha esgrimido que él mismo se ha hecho fotos "con gente de otros partidos con los que no tengo políticamente nada que ver". Por tanto, finalizó reiterando que la polémica surgida por dicha fotografía "es estéril, como estéril es la oposición que hace Gonzalo Caballero".