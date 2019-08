La Xunta: "Lo que nos debe el Gobierno equivale a pagar las nóminas de dos meses"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anuncia vía twitter que su gobierno pedirá, como ya ha hecho la Junta de Andalucía, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar los impagos a las comunidades autónomas.

El máximo mandatario autonómico, en su cuenta oficial de Twitter, ha indicado que "un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones. Y la más importante es que los servicios públicos se presten con normalidad. Pedimos un Consejo de Política Fiscal y Financiera inmediato. Los ciudadanos necesitan explicaciones y soluciones sobre financiación autonómica".

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, también ha urgido al Ministerio de Hacienda la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar de dar una solución al problema "extremo" que, en el caso de la Xunta, supone el "impago" de 700 millones de euros.

En paralelo, Martínez ha querido "contextualizar" la importancia para las cuentas autonómicas de la cantidad adeudada por el Gobierno central señalando que ésta "se aproxima mucho a lo que pueden ser dos nóminas de nuestro personal, 90.000 empleados públicos".

"Nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros centros educativos o nuestros quirófanos, no están en funciones", ha sentenciado Martínez, quien entiende que "existen soluciones" para que las comunidades autónomas reciban las cantidades adeudadas, pero "han de ser puestas en común en el CPFF a iniciativa del Ministerio de Hacienda".

Los servicios públicos gallegos no están en funciones", ha remarcado el responsable de Facenda, quien ha vuelto a indicar que la Xunta no descarta ir a la vía judicial, como anunció Cataluña, y ha recordado una vez más que Galicia fue la primera comunidad en poner sobre la mesa esta problemática.

Las comunidades del PP están redoblando la presión sobre el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, y todas están saliendo a pedir la convocatoria del CPFF, para que Ejecutivo y autonomías puedan buscar una solución a la polémica.

El titular del ramo del Gobierno gallego ha convocado a los medios de comunicación a media mañana para hacer estas declaraciones. Unas horas antes, la ministra de Hacienda, María José Montero, adelantaba que busca fórmulas para poder adelantar los casi 7.000 millones de fondos retenidos a las comunidades, aunque un informe de la Abogacía del Estado mantiene que ese dinero no puede ser liberado al estar el Ejecutivo en funciones

La conselleira de Política Social, Fabiola García, se refirió también a la transferencia a Galicia de estos fondos de la financiación autonómica, instando al Estado a que "tome conciencia" y "comience de una vez a cumplir" con cuestiones como la Ley de Dependencia.

El conselleiro de Facenda ha recordado que el Gobierno central adeuda a Galicia un total de 700 millones de euros entre entregas a cuenta y la liquidación del IVA, 530 de los cuales aparecen recogidos en el capítulo de ingresos previstos de los presupuestos autonómicos para este año.

La Consellería de Facenda se encuentra en estos momentos redactando el escrito que remitirá al Gobierno central para que convoque el CPFF, una petición "en línea con la posición que manifestó de forma casi unánime -con la abstención del PSdeG- el Parlamento de Galicia, que pidió el ingreso de esos 700 millones en las cuentas de Galicia".

Martínez ha rechazado valorar el informe por escrito solicitado por parte del Ministerio de Hacienda a la Abogacía del Estado y que rechaza que el Gobierno en funciones pueda actualizar las entregas a cuenta y devolver la liquidación del IVA a las comunidades autónomas.

"Conocemos que parece ser que existe desde ayer por la tarde un informe jurídico del que nosotros, las comunidades autónomas, no tenemos conocimiento alguno", ha apuntado el conselleiro, quien entiende que el Ministerio debe presentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "toda la documentación que obra".

En este sentido, el titular de Facenda ha asegurado que el informe de la Abogacía del Estado "será analizado en su momento por la asesoría jurídica de la Xunta", pero lo fundamental ahora "es salir de la situación de bloqueo en la que nos encontramos".

"El Ministerio, además de presentar la documentación, debe ir un paso más allá e iniciar una solución a esta situación de impago que se está produciendo y que nos está afectando mucho", ha insistido.

Por otra parte, el conselleiro ha recordado que Galicia "fue la primera comunidad autónoma en pedir, hace más de un año, que se abordase este problema, una petición a la que se han ido sumando otras autonomías de todos los colores políticos".

Recurso

Al ser preguntado por la posibilidad de presentar un recurso para reclamar la cantidad adeudada al Gobierno central, Martínez ha señalado que "entre las facultades del Gobierno gallego está la de estudiar y abordar todas las vías en su mano para defender los intereses de la ciudadanía, entre las que se encuentra la vía judicial", aunque "no es la más importante ahora".

"En determinado momento podemos hacerlo, se estudiará y, en caso de llegar a ese escenario, se anunciará, pero lo más importante no es tanto la cuestión judicial como que puede haber soluciones que puede pilotar el Ministerio de Hacienda", ha precisado.

El conselleiro ha denunciado que las comunidades autónomas se encuentran en una situación "muy grave y sin precedentes", ya que, a las puertas del mes de septiembre, "hay impagos que pueden tener una afectación muy importante de cara a la prestación de servicios públicos".

En paralelo, Martínez ha querido "contextualizar" la importancia para las cuentas autonómicas de la cantidad adeudada por el Gobierno central señalando que ésta "se aproxima mucho a lo que pueden ser dos nóminas de nuestro personal, 90.000 empleados públicos".

En todo caso, el conselleiro ha recordado que esta cantidad que figura en el capítulo de ingresos de los presupuestos no está consignada a ninguna área y, al ser preguntado por la posibilidad de tener que recortar en un área determinada en caso de no recibir el dinero, ha contestado que "no está en ese escenario", sino que espera "que se arreglen esos impagos".

Con respecto a la influencia que pueda tener esta circunstancia de cara a la elaboración de los próximos presupuestos, Martínez ha apuntado que "la situación actual es extrema y complicada", pero el Gobierno gallego "ejercerá sus competencias como ha hecho siempre, ya que no está en funciones etéreas, sino funcionando".