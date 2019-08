El Senado rechaza que Montero rinda cuentas sobre la deuda con las comunidades

El Senado rechazó ayer la solicitud del Partido Popular para que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y de los diferentes consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas comparezcan en la Cámara Alta para explicar y abordar los problemas de la financiación autonómica como consecuencia de tener un Gobierno en funciones.

El PP obtuvo el respaldo de varios grupos a su demanda, incluido el de Unidas Podemos, pero los socialistas hicieron valer su mayoría en el Senado y frenaron las comparecencias.

Galicia reclama 700 millones de euros por diferentes conceptos: 330 millones de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, 200 de una mensualidad del IVA del año 2017 y otros 170 millones de incentivo a las comunidades cumplidoras con las reglas de estabilidad financiera y objetivo de déficit.

Las comunidades del PP se han unido en un frente común para reclamar que el Gobierno central que abone lo que debe a las comunidades. Desde Galicia la Xunta ha alertado que la deuda de Hacienda está provocando un "agujero" en sus cuentas.

Los populares trasladaron ayer sus demandas en la Diputación Permanente y reclamaron la comparecencia de Montero en el Senado.

Sin embargo, el portavoz socialista, Ander Gil, trasladó la oposición de su partido porque, en su opinión, es necesario abordar un debate "serio" con un Gobierno que no esté en funciones para que se pueda obtener "un consenso" para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica.

Pese a que la ministra había esgrimido que no podía liquidar las entregas a cuenta a las comunidades porque un informe de la Abogacía del Estado advertía que un gobierno en funciones no podía hacer estas transferencias, Montero aclaró ayer que aún no dispone físicamente de ese documento. "Esperamos recibirlo en breve", aclaró la responsable de Hacienda.

El PP reclamó la dimisión de la ministra o que sea cesada por el presidente del Gobierno por "mentir" sobre la existencia de dicho informe.

Por otro lado, el Gobierno catalán inició ayer las acciones legales contra el Ejecutivo central para reclamarle 1.317 millones de euros pendientes de pago, correspondientes principalmente a la financiación de 2019, como paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo. La Xunta había advertido que no descartaba ninguna vía para reclamar la deuda.