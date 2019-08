Emerxencias adquiere su quinto dron

La Axencia Galega de Emerxencias adquirirá por algo más de 157.000 euros su quinto dron. Será un vehículo aéreo no tripulado de ala fija de gran alcance que tendrá una longitud máxima de 1,8 metros y un peso en vacío no superior a 12 kilos. Su velocidad de crucero será de 70 km/h y tendrá cuatro horas de autonomía.

El dispositivo autonómico de urgencias quiere dotarse de un nuevo dron, pues los encuentra muy útiles. "Son muy versátiles, su puesta en marcha es rápida y transmiten información en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones", explican desde Vicepresidencia de la Xunta, de quien depende la Axencia Galega de Emerxencias.

Desde 2016, año en que la Axencia incorporó los drones, ya los movilizó para participar en las labores de búsqueda de 33 personas desaparecidas, la mayoría gente mayor que se pierde en el rural, y a quien hay que buscar por montes o prados. En 2017 y

También han sido útiles en siniestros como la explosión de la pirotecnia de Tui o el incendio de Fandicosta o el incendio del catamarán de O Grove.

Además cuando en caso de un incendio se llama a la Axencia de Emerxencias también ponen a disposición sus drones. Ya sucedió incluso en incendios en el Norte de Portugal.

El Gobierno gallego ha sido pionero en el uso de drones, pero no solo en tareas de emergencia. Pero no solo la Xunta se vale de las potencialdades de los drones. La Dirección General de Tráfico utiliza drones para vigilar las circulación en las carreteras. Utiliza un modelo de un vehículo aéreo no tripulado como uno de la Xunta.

La Axencia de Emerxencia dispone de diferentes modelos: uno puede llevar una carga de hasta 18 kilos, otros tienen cámaras termográficas y otros cámaras de video.