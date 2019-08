Los facultativos de Pontevedra denuncian que personas sin cualificación ejercen de médicos

La dificultad del Sergas para encontrar médicos está obligando a la Xunta a recurrir a enfermeras y facultativos sin MIR para cubrir puestos que deben ser ejercidos por profesionales de la medicina, según denuncia el Colegio de Médicos de Pontevedra. "Es totalmente inaceptable", sentencian y advierten de la situación de "deterioro" de la sanidad pública "muy próxima al desastre". El departamento que dirige Jesús Vázquez Almuiña responde a la organización colegial que está adoptando "numerosas iniciativas" para mejorar las condiciones del personal médico.

Sanidade recuerda que este año tomarán posesión 241 nuevos médicos de atención primaria de la oferta de empleo público de 2018 y que se convocaron 254 plazas más y otros 93 de pediatría.

Recientemente enfermeras han hecho público que están atendido solas Puntos de Atención Continuada (PAC) en Meis, Poio o Meaño. El Colegio de Médicos de Pontevedra se hace eco de estas quejas y recuerda además que el Sergas está contratando médicos sin el MIR. Citan 18 casos en A Coruña y explican que hace meses denunciaron a otra facultativa que estaba ejerciendo en el PAC de A Guarda sin haber hecho la especialidad. "Es algo inaudito. Se está dando de forma reiterada en el tiempo", explica el responsable de Atención Primaria del colegio pontevedrés, Manuel Rodríguez Piñeiro.

"La cobertura asistencial debe estar garantizada en todo momento y en todo lugar, con los profesionales necesarios. La utilización de personas que no están en posesión de la preparación, cualificación y titulación necesarias para la realización de labores asistenciales médicas a los usuarios de la sanidad pública de Galicia es inaceptable desde el punto de vista asistencial, legal, de responsabilidad civil, penal, ética y deontológica", censuran.

El problema, según explican, no es el déficit de médicos. "Está claro que no sobran, pero lo que ocurre es que los facultativos que hay no quieren trabajar por la miseria que se les paga", explica Manuel Rodríguez Piñeiro. Las guardias en Atención Primaria son voluntarias y, según el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, el 99 por ciento de los profesionales se niegan.

"Hay que ser consecuentes con la escasez de profesionales por lo que se los debe incentivar tanto económica como laboralmente, mediante contratos estables, y evitar así la denominada fuga de cerebros", demanda el Colegio de Pontevedra.

Así, piden "dimensionar el número de profesionales", dotarlos de tiempo suficiente para atender a los pacientes y que tengan libre acceso para pedir pruebas diagnósticas.

La Consellería de Sanidade no responde al ser preguntada si hay enfermeras o facultativos sin MIR realizando labores de médicos en Atención Primaria. Sin embargo, defiende su esfuerzo para paliar el déficit de profesionales. Además de las plazas convocadas para centros de salud, explica que se convocarán 490 plazas de especialistas y médicos asistenciales del 061.

Recuerdan también que se prolongó la edad de jubilación a los 70 años y que se puso en marcha el contrato de continuidad de tres años, que han suscrito 30 médicos de familia.

El Sergas defiende que se ha incrementado el pago de las guardias por noches y festivos y avanza que se revisará la carga asistencial de los médicos para evaluar si hace falta crear más plazas.