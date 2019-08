Un avión Madrid-Ecuador da la vuelta hasta Galicia por un pasajero enfermo: "No llega al otro lado"

Un avión que partía esta mañana de Madrid con dirección Quito (Ecuador) ha tenido que modificar su ruta para aterrizar en Lavacolla (Santiago de Compostela) por los problemas de salud de uno de los pasajeros. En la capital gallega, le esperaba una ambulancia. Este tipo de situaciones no son habituales, la mayoría de los imprevistos médicos se solucionan en tránsito.



La aeronave, un Airbus A340-642 con capacidad para 359 pasajeros, de la compañía Iberia (matrícula EC-KZI), se vio obligado a corregir su trayecto a las dos horas y diez minutos de despegar, en medio del océano Atlántico, tras comprobar que uno de los viajeros sufría un problema renal. El afectado manifestó que llevaba al menos un día sin tomar su medicación, según Daniel Zamit, del sindicato de controladores USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos), quien traslada a FARO la información comunicada por el comandante.



Tres médicos que iban a bordo preveían que el enfermo "no llegaba al otro lado" y se tomó la única solución posible a pesar del exceso de peso por la gran cantidad de combustible: "Se decidió entonces viajar a baja altura y muy despacio para quemar combustible y poder aterrizar con el peso adecuado", puntualiza Zamit.





Vuelo Madrid - Quito regresa a Santiago por pasajero con problemas médicos a bordo. Se coordina atención médica en tierra. #SafetyFirst #Trabajoenequipo pic.twitter.com/VbBJMqoBqJ — Controladores Aéreos ???? (@controladores) August 23, 2019

Una situación excepcional a bordo

El avión salía a las 11.50 h (hora española) desde Madrid y, ya fuera de la Península, dio la vuelta a Galicia . Retomaba finalmente su camino hacia el aeropuerto internacional Mariscal Sucre a las 14:07 en un trayecto cronometrado en cerca de diez horas, según ha informado Controladores Aéreos en su cuenta de Twitter cuando hay un problema sanitario a bordo y, por lo tanto, el aeroplano puede continuar su planificación prevista, cuenta a FARO un piloto vigués de Iberia.Los aviones no cuentan con un equipo sanitario, sino que se confía en que siempre vaya algún pasajero que sí lo sea:, continúa el profesional. En el momento en el que se encienden las alarmas, se avisa a uno de ellos, "una vez acreditado", y es este el encargado de "determinar la gravedad de la situación". Si se trata de una emergencia -un infarto, por ejemplo-, se le comunica al comandante y es entonces cuando se dictamina la orden de girar la nave hacia "el aeropuerto más cercano y conveniente".En caso contrario, algo que a este piloto "nunca" le ha pasado, "uno determina en función de su propio criterio": "Ante la duda, te desvías".Los aviones, habitualmente, vienen equipados "con dos EMK (Emergency Medical Kit), que son, el que tiene material habitual de primeros auxilios",, lleva otro tipo de medicinas más fuertes".Además, el avión incluye desfibrilador y "la tripulación auxiliar de vuelo está instruida para utilizarlo", explica el aeronauta gallego."Yo he tenido dos casos médicos esta noche y no pasó absolutamente nada, pudimos continuar nuestro vuelo, pero hacía meses que no me pasaba nada", recuerda.Un cólico y una lesión cervical fue la factura de hoy, a esta última damnificada "le dieron un relajante muscular" y se le reubicó "a primera clase para que estuviera más cómoda y acompañada por la médica".Un panorama como los descritos, pues su día a día conlleva "ir viendo todos los aeropuertos alternativos": "Cada media hora o cada hora, vamos viendo la meteorología y cómo están por lo que pueda pasar"."En medio del Atlántico, el más cercano es el aeródromo de Lajes, en las Islas Azores, hacia adelante es Bermudas, pero no estaba disponible", relata el vigués desde México.Para las rutas a Centroamérica, las opciones son "Azores y Bermudas, para Norteamérica, son el Halifax Stanfield o el Saint John de Canadá, y para Sudamérica, la Isla de Sal en Cabo Verde o Recife en Brasil", concluye.