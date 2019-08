Un cura de Xermade invocará a Dios para que mande un arquitecto que arregle la carretera

El cura de Momán, en el municipio lucense de Xermade, Luis Rodríguez Patiño, ofició al mediodía de ayer una misa para "ver si invocando a Dios, a ver si él tiene algún arquitecto que lo mande o algún aparejador" que pueda poner freno al deterioro que sufre la carretera provincial LU-P-2204.

"Yo tengo esa fe en que Dios nos pueda mandar a alguien o influir en la cabeza de alguien", declaró el párroco, que lamenta que la Diputación de Lugo, titular de la vía, no cumpla sus "promesas" y que dicha carretera "que está presupuestada siga igual, sigue echa un desastre", informa Europa Press.

"Este domingo pasado yendo a misa desde Moncelo a Momán los camiones tienen que andar kilómetros y kilómetros para recoger leche y dan toda la vuelta por el alto de Xestoso para volver a la carretera de As Pontes", relata sobre las condiciones de dicho vial.

El párroco ha llegado a "hablar" con el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, para decirle que el tramo que depende de esa administración se encuentra en mucho mejor estado. "La que depende de la Diputación de A Coruña parece una autovía y ves enfrente la de Lugo y es un desastre. ¿Qué pasa que en Lugo, no pagamos los impuestos igual?", dice.

"Uso mis recursos"

"Yo tengo que utilizar mis recursos y como sacerdote tengo que pedir a la sociedad que se respete la vida humana y aquellos que tienen el poder y que tienen que ejercitar el bien público que lo hagan de una vez. Esta carretera parece un camino de vacas", afea el sacerdote que no es la primera vez que convoca a sus feligreses sobre esta problemática. De hecho, ha propuesto que se "expropie" la vía. "No puedes andar jugándote la vida, con baches y una carretera estrecha porque viene un camión y ¿dónde te metes?", concluye.