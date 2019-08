Los adultos, principales usuarios del servicio

La Consellería de Política Social destaca en su web que la línea de ayuda a la infancia es un servicio "para todos los niños y niñas que en algún momento se sientan maltratados por otra persona, necesiten ayuda o quieran hablar sobre los problemas que les afectan". No obstante, no suelen ser los menores los interlocutores con los que se encuentran los equipos que atienden las llamadas. No llegan a uno de cada diez los contactos realizados por este colectivo con datos del año pasado, cuando protagonizaron 128 comunicaciones.

Quienes dan el paso son adultos y, aunque los padres son un grupo que destaca –son los autores de una de cada cuatro consultas–, son los "profesionales" los principales usuarios, al estar del otro lado de la línea en 379 ocasiones durante el pasado ejercicio. En el listado se incluyen llamadas de vecinos o conocidos (75 casos) y también anónimas (150) u otros familiares que no sean los progenitores (80).