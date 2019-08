En busca de las raíces gallegas de Antonio Machín

Galicia, cuna de emigrantes, vio partir a finales del siglo XIX, con destino a Cuba, a Juan José Lugo Padín. Este ourensano nacido en 1873 buscó un porvenir en la isla y allí forjó un linaje que cambió la música universal. Conoció a su mujer, Leoncia, y el matrimonio tuvo 15 hijos e hijos, entre ellos Antonio Abad Lugo Machín, Antonio Machín, rey del bolero, autor de éxitos como 'Dos gardenias', 'El manisero' o 'Angelitos negros'. El bisnieto del emigrante desea saber su lugar exacto de origen en la provincia ourensana y dar con los parientes desconocidos de Galicia.

La Xunta colabora en la búsqueda. Tiene un convenio con las diócesis gallegas para buscar partidas de nacimiento y otros documentos oficiales de emigrantes y descendientes. Todo empezó con un mensaje de Alfonso Lugus De León en la web de la Secretaría Xeral da Emigración, GaliciaAberta, el 15 de mayo de 2008. Alfonso nació en Sevilla y reside en Florida (Estados Unidos) desde los 18 años. Ahora tiene 45 y dos hijos. Uno de los hermanos del artista, Juan Lugo Machín, es su abuelo. Juan viajó en 1928 a España para ejercer como fontanero en el pabellón de Cuba de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Formó su familia en España, que se enraizó en Andalucía. La madre de Alfonso, ya mayor, aún vive en Sevilla.

Son las 20 horas en Galicia, las 14 en Florida, y Alfonso atiende a FARO por teléfono, con su acento americano con una pátina de andaluz."Siempre tuve la idea de conocer mis raíces gallegas e internet lo ha facilitado. He pensado incluso en coger una lista de nombres e ir llamando. Todo lo que he encontrado ha sido indagando en la red, enviando correos, a través de entrevistas antiguas... La esperanza es que la fama de Antonio Machín ayude. Él decía: 'Soy medio gallego por mi padre'. Ojalá que gracias a eso pueda aparecer algún familiar de mi bisabuelo".

Alfonso tiene a Galicia presente desde que escuchaba a su padre hablar del abuelo ourensano. "Solo he estado una vez cuando tenía 14 años, en Ourense, Coruña, Santiago y La Toja, en un viaje de fin de curso. En aquel tiempo no tenía quizá la madurez suficiente para investigar. Lo que vi me gustó y el año que viene quiero ir con mi esposa a ver la tierra. Me gustaría encontrar a algún pariente y saber quién sería mi tatarabuelo. Me hace mucha ilusión".

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo hay 25 personas en Ourense cuyo primer apellido sea 'Lugo' y otras 24 que lo tienen de segundo. El Instituto Galego de Estatística (IGE) sitúa ese apellido en Ourense (18), O Carballiño (7), Melón (8) y Avión (8). Con 'Machín' en la identidad solo hay en Vigo (9) y A Coruña (13).