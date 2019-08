Celáa: "Los ministros se reúnen con quien merece el tema a tratar"

El cruce de reproches entre Xunta y Gobierno continúa. Tras el enfado de Alberto Núñez Feijóo por no haber sido informado de la visita esta semana de dos ministros a Galicia, la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ministra de Educación, Isabel Celáa, ha desdeñado las quejas del presidente gallego y defendió que los miembros del Gobierno se reúnen "con quien merece el tema a tratar". "Y si alguna autoridad tiene interés en reunirse con algún ministro obviamente se va a tener en cuenta", señaló ayer tras el Consejo de Ministros.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, visitó Santiago el pasado lunes pero no concertó ningún encuentro con el presidente de la Xunta. Y el jueves el responsable de Ciencia, Pedro Duque, acudió a Vigo, sin invitar a ningún miembro del Gobierno gallego. Feijóo lo consideró "un desprecio".

Pero el Ejecutivo de Sánchez le resta trascendencia. "Lo comunicaremos y mejoraremos seguramente las presencias", se limitó a decir Celáa.

Más duras fueron las réplicas del delegado del Gobierno, Javier Losada, y del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que acusan a Feijóo de "falta de lealtad" y de "teatralizar".

"Le pido sentido de Estado, tranquilidad, calma y sosiego ya que no puede ni debe pretender hacer la agenda de los miembros del Gobierno de España", le demandó Losada. El socialista defendió la "cooperación" del Ejecutivo de Sánchez con la Xunta e instó al presidente autonómico a ocuparse "de la gestión de su gobierno, que bastante tiene, y no buscar enemigos donde no los hay".

Los populares gallegos no se quedaron callados: "sentido de Estado es que el representante ordinario del Estado en Galicia y su Gobierno democrático no tenga el desprecio institucional que está mostrando". La portavoz adjunta del grupo del PPdeG en la Cámara, Marta Rodríguez Arias, advierte que "la lista de agravios del Gobierno socialista se une a un desprecio institucional sin precedentes del que es cómplice necesario" Javier Losada.

Si la Xunta ve electoralismo en la visita de dos ministros esta semana a Galicia, desde las filas socialistas apuntan al mismo motivo para referirse a la "estrategia de protesta" de Feijóo. "Busca un salvavidas electoral que le permita llegar vivo a los próximos comicios", apuntó el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. En su opinión, el presidente de la Xunta está teniendo "un ataque de celos porque están los ministros y él no sale en las fotos".

Después de un encuentro de trabajo con el secretario del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas en Ourense, el secretario xeral del PSdeG pidió a Feijóo que "deje el teatro del agravio y el vodevil".

En este contexto, Rafael Simancas garantizó un papel "protagonista" de Galicia en el Gobierno y defendió la labor de los diputados y senadores gallegos en las Cortes.

La decisión de no invitar a la Xunta a los actos de los ministros en su visita a Galicia se suma al enfrentamiento del Gobierno gallego con el Ejecutivo de Sánchez por los 700 millones de euros que le adeuda.

Y ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, abrió otro frente al mostrar su "preocupación" por la falta de información sobre la finalización de las obras de llegada del AVE a Galicia.

Según denunció, el Gobierno gallego solicitó esta información, pero no recibió respuesta, al igual que con otras infraestructuras como la autovía entre Santiago y Lugo. Al respecto de este proyecto, Ethel Vázquez recalcó la necesidad de que esté listo para 2021, cuando se celebra el próximo Año Santo Xacobeo.